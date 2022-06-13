https://tr.sputniknews.com/20220613/filipinlerde-asyanin-ilk-seytan-cikarma-merkezi-aciliyor-pandemiyle-birlikte-yogunluk-artti-1057350551.html

Filipinler'de Asya'nın ilk şeytan çıkarma merkezi açılıyor: 'Pandemiyle birlikte yoğunluk arttı'

Filipinler'de Asya'nın ilk şeytan çıkarma merkezi açılıyor: 'Pandemiyle birlikte yoğunluk arttı'

Katoliklerin en yoğun olduğu ülkelerden Filipinler'de dünyanın olmasa da Asya'nın ilk şeytan çıkarma merkezi 'ruhen sıkıntıda olanları' kabul etmeye... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T14:40+0300

2022-06-13T14:40+0300

2022-06-13T14:49+0300

filipinler

şeytan çıkarma

dünya

katolik kilisesi

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Brezilya ve Meksika'nın ardından Katolik nüfusunun en yoğun olduğu üçüncü ülke Filipinler'de Asya'nın ilk şeytan çıkarma merkezi kapılarını açmaya hazırlanıyor. Başkent Manila'daki 'ruhsal özgürleşme ve şeytan çıkarma' merkezinde hem ayinler için ayrı odalar olacak hem de rahipler şeytan çıkarma konusunda yetiştirilecek. Her gün yaklaşık 10 'ruhsal sıkıntı' şikayeti duyduklarını belirten baş şeytan çıkarma görevlisi rahip Jose Francisco Syquia, koronavirüs pandemisinin yarattığı zihinsel, ruhsal ve fiziksel stresin 'şeytani müdahaleleri' artırdığını ve şeytan çıkarma taleplerinde artış olduğunu söyledi. Syquia daha önce de şeytanın elektronik aletler kullanabildiğini savunmuş ve şeytan çıkarma ayinlerinden sonra şeytanlardan telefon mesajları geldiğini anlatmıştı. İddiasına göre bir keresinde bir kadının bedenini ele geçirmiş şeytan, rahibe mesaj atıp kendisinin bir yalancı ve günahkar olduğunu, o beden asla çıkmayacağını söylemişti: "Şeytanın elektrikle çalışan şeyler üzerinde büyük gücü var. Örneğin eğer burada iseler ve varlıkları fark edilsin istiyorlarsa genelde ışıklar yanıp söner."

https://tr.sputniknews.com/20160818/arjantin-seytan-cikarma-okulu-1024439839.html

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filipinler, şeytan çıkarma, katolik kilisesi