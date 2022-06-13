https://tr.sputniknews.com/20220613/filipinlerde-kamuya-acik-alanlarda-maske-takmayanlar-gozaltina-alinabilir-1057365130.html
Filipinler’de kamuya açık alanlarda maske takmayanlar gözaltına alınabilir
Filipinler’de kamuya açık alanlarda maske takmayanlar gözaltına alınabilir
Filipinler’de "kamuya açık alanlarda maske takmayanlar gözaltına alınabilir" uyarısı yapıldı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T20:03+0300
2022-06-13T20:03+0300
2022-06-13T20:07+0300
koronavirüs
filipinler
epimaco densing
koronavirüs
rodrigo duterte
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052466668_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cd237b04e3af6c8cc1361ad8a8477863.jpg
Filipinler’de toplum içinde maske takmayan kişilerin gözaltı işlemi ile karşı karşıya kalabileceği bildirildi.İçişleri Bakanı Müsteşarı Epimaco Densing, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının hafiflemesine rağmen, ulusal acil sağlık hizmetlerinin yoğunluğunun sürdüğünü belirtti.Densing, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin "kamuya açık alanlarda maske takılması" emrine karşı gelmenin gözaltı işlemine yol açabileceğini vurguladı.Cebu eyaleti Valisi Gwendolyn Garcia'nın isteğe bağlı maske kullanılması kararını hatırlatan Densing, Cebu eyaleti de dahil olmak üzere kamuya açık alanlarda maske zorunluluğuna uyulması gerektiğini aktardı.Bu arada, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarında geçen hafta artış yaşandığı ancak hastalığın hafif atlatıldığı belirtildi.Ülkede, son 24 saatte 386 kişi Kovid-19'a yakalandı, toplam vaka sayısı 3 milyon 693 bin 608'e ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.Duterte, 30 Haziran’da 6 yıllık görev süresinin bitmesi nedeniyle görevini Ferdinand Marcos’a devredecek.
https://tr.sputniknews.com/20220613/filipinlerde-asyanin-ilk-seytan-cikarma-merkezi-aciliyor-pandemiyle-birlikte-yogunluk-artti-1057350551.html
filipinler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052466668_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_2a2472da060ad65324a732fc890262d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filipinler, epimaco densing, koronavirüs, rodrigo duterte
Filipinler’de kamuya açık alanlarda maske takmayanlar gözaltına alınabilir
20:03 13.06.2022 (güncellendi: 20:07 13.06.2022) Abone ol
Filipinler’de "kamuya açık alanlarda maske takmayanlar gözaltına alınabilir" uyarısı yapıldı.
Filipinler’de toplum içinde maske takmayan kişilerin gözaltı işlemi ile karşı karşıya kalabileceği bildirildi.
İçişleri Bakanı Müsteşarı Epimaco Densing, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının hafiflemesine rağmen, ulusal acil sağlık hizmetlerinin yoğunluğunun sürdüğünü belirtti.
Densing, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin "kamuya açık alanlarda maske takılması" emrine karşı gelmenin gözaltı işlemine yol açabileceğini vurguladı.
Cebu eyaleti Valisi Gwendolyn Garcia'nın isteğe bağlı maske kullanılması kararını hatırlatan Densing, Cebu eyaleti de dahil olmak üzere kamuya açık alanlarda maske zorunluluğuna uyulması gerektiğini aktardı.
Bu arada, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarında geçen hafta artış yaşandığı ancak hastalığın hafif atlatıldığı belirtildi.
Ülkede, son 24 saatte 386 kişi Kovid-19'a yakalandı, toplam vaka sayısı 3 milyon 693 bin 608'e ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.
Duterte, 30 Haziran’da 6 yıllık görev süresinin bitmesi nedeniyle görevini Ferdinand Marcos’a devredecek.