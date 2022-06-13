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Filipinler’de kamuya açık alanlarda maske takmayanlar gözaltına alınabilir
Filipinler’de kamuya açık alanlarda maske takmayanlar gözaltına alınabilir
Filipinler’de "kamuya açık alanlarda maske takmayanlar gözaltına alınabilir" uyarısı yapıldı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
filipinler
epimaco densing
koronavirüs
rodrigo duterte
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Filipinler’de toplum içinde maske takmayan kişilerin gözaltı işlemi ile karşı karşıya kalabileceği bildirildi.İçişleri Bakanı Müsteşarı Epimaco Densing, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının hafiflemesine rağmen, ulusal acil sağlık hizmetlerinin yoğunluğunun sürdüğünü belirtti.Densing, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin "kamuya açık alanlarda maske takılması" emrine karşı gelmenin gözaltı işlemine yol açabileceğini vurguladı.Cebu eyaleti Valisi Gwendolyn Garcia'nın isteğe bağlı maske kullanılması kararını hatırlatan Densing, Cebu eyaleti de dahil olmak üzere kamuya açık alanlarda maske zorunluluğuna uyulması gerektiğini aktardı.Bu arada, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarında geçen hafta artış yaşandığı ancak hastalığın hafif atlatıldığı belirtildi.Ülkede, son 24 saatte 386 kişi Kovid-19'a yakalandı, toplam vaka sayısı 3 milyon 693 bin 608'e ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.Duterte, 30 Haziran’da 6 yıllık görev süresinin bitmesi nedeniyle görevini Ferdinand Marcos’a devredecek.
https://tr.sputniknews.com/20220613/filipinlerde-asyanin-ilk-seytan-cikarma-merkezi-aciliyor-pandemiyle-birlikte-yogunluk-artti-1057350551.html
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filipinler, epimaco densing, koronavirüs, rodrigo duterte

Filipinler’de kamuya açık alanlarda maske takmayanlar gözaltına alınabilir

20:03 13.06.2022 (güncellendi: 20:07 13.06.2022)
© REUTERS / LISA MARIE DAVIDKovid vakalarında patlamayla boğuşan Filipinler'in Metro Manila bölgesinde yılbaşı döneminde bölgelere seyahat için otobüs terminallerinde izdiham yaşandı.
Kovid vakalarında patlamayla boğuşan Filipinler'in Metro Manila bölgesinde yılbaşı döneminde bölgelere seyahat için otobüs terminallerinde izdiham yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© REUTERS / LISA MARIE DAVID
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Filipinler’de "kamuya açık alanlarda maske takmayanlar gözaltına alınabilir" uyarısı yapıldı.
Filipinler’de toplum içinde maske takmayan kişilerin gözaltı işlemi ile karşı karşıya kalabileceği bildirildi.
İçişleri Bakanı Müsteşarı Epimaco Densing, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının hafiflemesine rağmen, ulusal acil sağlık hizmetlerinin yoğunluğunun sürdüğünü belirtti.
Densing, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin "kamuya açık alanlarda maske takılması" emrine karşı gelmenin gözaltı işlemine yol açabileceğini vurguladı.
Cebu eyaleti Valisi Gwendolyn Garcia'nın isteğe bağlı maske kullanılması kararını hatırlatan Densing, Cebu eyaleti de dahil olmak üzere kamuya açık alanlarda maske zorunluluğuna uyulması gerektiğini aktardı.
Bu arada, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarında geçen hafta artış yaşandığı ancak hastalığın hafif atlatıldığı belirtildi.
Ülkede, son 24 saatte 386 kişi Kovid-19'a yakalandı, toplam vaka sayısı 3 milyon 693 bin 608'e ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.
Duterte, 30 Haziran’da 6 yıllık görev süresinin bitmesi nedeniyle görevini Ferdinand Marcos’a devredecek.
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