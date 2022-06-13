https://tr.sputniknews.com/20220613/fransa-malideki-bir-usten-daha-asker-cekti-1057362988.html

Fransa, Mali’deki bir üsten daha asker çekti

Fransa, Mali’deki bir üsten daha asker çekti

Fransa, Mali ile yaşadığı diplomatik kriz üzerine ülke topraklarında Barkhane Operasyonu kapsamında konuşlu askeri üslerinden birini daha tahliye etti. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T19:15+0300

2022-06-13T19:15+0300

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Fransa Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, politik ve askeri şartlardaki uzlaşmazlık üzerine 2022 Şubat itibariyle başlanan çekilme kapsamında Gossi'den sonra bugün itibariyle Menaka'daki askerlerin de geri çekilmeye başlandığı duyuruldu.Gao'daki askeri üssün ise yaz sonunda taşınacağı ifade edilen açıklamada, Fransa'nın gelen talep üzerine güvenliği sağlamak amacıyla 2018'de bu bölgeye askerlerini konuşlandırdığı öne sürüldü.Açıklamada, Fransız Barkhane güçlerinin, bölgedeki güvenlikten içme suyunun sağlanmasına kadar Mali halkı yararına milyonlarca euro harcadığı iddia edildi.Fransız askerlerinin 4 yıldır konuşlu olduğu Menaka üssünden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 17 Şubat'ta açıkladığı çekilme takvimine uygun olarak ayrıldığı ve üssün Mali ordusunun hizmetine geçtiği aktarılan açıklamada, askerlerin güvenli bir şekilde ülkeden çıktığı aktarıldı.Açıklamada, bu çekilmenin Fransa'nın Sahel bölgesindeki varlığının bittiği anlamına gelmediğine işaret edildi.Mali yönetimi ve halkı Fransa'yı istemiyorFransa nisanda da 300 askerini Gossi kentindeki üsten çekmişti. Barkhane unsurları daha önce de Kidal, Tessalit ve Timbuktu'daki üslerden ayrılmıştı.Bamako yönetiminin Fransa ile askeri ve diplomatik ilişkilerini dondurduğunu ve Fransa'nın askerlerini ülkeden çekmesi gerektiği açıklamasının üzerine Paris yönetimi, askerleri tahliye sürecini başlatmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220505/mali-fransiz-ordusu-toplu-mezarlari-gizlemeye-calisiyor-1056126006.html

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fransa, genelkurmay, mali, afrika, üs, gossi , emmanuel macron, sahel