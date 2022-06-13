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Gümüşhane'de ilk kez off-road yarışları düzenlendi
Gümüşhane'de ilk kez off-road yarışları düzenlendi
Gümüşhane Off-Road Kulübü Motor ve Doğa Sporları Derneği (GÜMOFF) ve Gümüşhane Belediyesi’nin desteğiyle kentte ilk kez yapılan Off-Road Festivali devam... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T12:39+0300
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Gümüşhane'de ilk kez off-road yarışları düzenlendi

12:39 13.06.2022
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Gümüşhane Off-Road Kulübü Motor ve Doğa Sporları Derneği (GÜMOFF) ve Gümüşhane Belediyesi’nin desteğiyle kentte ilk kez yapılan Off-Road Festivali devam ediyor. Akçakale mahallesindeki pistin tozunu kadın sürücüler de atarken, yarışları izlemek için gelen 111 yaşındaki Güllü nine de sporculara dualarıyla destek oldu.
© İHAYaklaşık 40 off-road kulübünün katıldığı yarışlarda 100’den fazla araç sürücüsü lider olabilmek için yarıştı. Zorlu pistte, özel olarak hazırlanmış zorlu arazi koşullarında araçlarını test eden sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar ise hasar gördü. Yarışı izleyen off-road tutkunları ise keyifli vakit geçirdi.
Gümüşhane'de ilk kez off-road yarışları düzenlendi - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA
Yaklaşık 40 off-road kulübünün katıldığı yarışlarda 100’den fazla araç sürücüsü lider olabilmek için yarıştı. Zorlu pistte, özel olarak hazırlanmış zorlu arazi koşullarında araçlarını test eden sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar ise hasar gördü. Yarışı izleyen off-road tutkunları ise keyifli vakit geçirdi.
© İHAYarışları izlemek için programa katılan 111 yaşındaki Güllü Doğan da dualarıyla sporculara destek oldu. Erkek sporu olarak adlandırılmasına rağmen; 'Biz de yapabiliriz' diyerek yola çıkan Anadolu Kadın Off-Road Kulübü sporcuları da eşlerinden iyi dereceler elde ettiklerini söyleyerek, programa damga vurdu.
Gümüşhane'de ilk kez off-road yarışları düzenlendi - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA
Yarışları izlemek için programa katılan 111 yaşındaki Güllü Doğan da dualarıyla sporculara destek oldu. Erkek sporu olarak adlandırılmasına rağmen; 'Biz de yapabiliriz' diyerek yola çıkan Anadolu Kadın Off-Road Kulübü sporcuları da eşlerinden iyi dereceler elde ettiklerini söyleyerek, programa damga vurdu.
© İHAYağmur yağışının yer yer etkisini gösterdiği yarışları çok sayıda vatandaş dağ yamaçlarından izlerken, yarışın yapılacağı alana giden yol üzerinde 4 kilometre boyunca sağlı sollu araç trafiği oluştu.
Gümüşhane'de ilk kez off-road yarışları düzenlendi - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA
Yağmur yağışının yer yer etkisini gösterdiği yarışları çok sayıda vatandaş dağ yamaçlarından izlerken, yarışın yapılacağı alana giden yol üzerinde 4 kilometre boyunca sağlı sollu araç trafiği oluştu.
© İHAOrganizasyonda bütün güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyen Gümüşhane Off-Road Kulübü Motor ve Doğa Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Alper Akçay “Gümüşhane’de ilk defa off-road yarışlarını düzenliyoruz. Şu an parkurdayız, 40 ilden katılım var, 100 aracımız yarışıyor. Sporcular ve izleyiciler çok heyecanlı. Gümüşhane Off-Road Kulübü olarak off-road etkinliklerini çok farklı çıtaya çıkaracağımızı söylemiştik, bunu da başardık. Belediye başkanımızdan bunun devam edeceği sözünü aldık. Sporcularımız çok memnun, hiçbir problem yok, burada onları ağırlamaktan memnunuz. Bütün güvenlik önlemleri alınmış vaziyette, görevli harici kimse yok parkurda. İzleyicilerimiz gayet keyifli, çadırlarını, mangallarını, yemek noktalarını her şeyi düşündük, çok keyifli şekilde devam ediyor yarışlarımız” dedi.
Gümüşhane'de ilk kez off-road yarışları düzenlendi - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA
Organizasyonda bütün güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyen Gümüşhane Off-Road Kulübü Motor ve Doğa Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Alper Akçay “Gümüşhane’de ilk defa off-road yarışlarını düzenliyoruz. Şu an parkurdayız, 40 ilden katılım var, 100 aracımız yarışıyor. Sporcular ve izleyiciler çok heyecanlı. Gümüşhane Off-Road Kulübü olarak off-road etkinliklerini çok farklı çıtaya çıkaracağımızı söylemiştik, bunu da başardık. Belediye başkanımızdan bunun devam edeceği sözünü aldık. Sporcularımız çok memnun, hiçbir problem yok, burada onları ağırlamaktan memnunuz. Bütün güvenlik önlemleri alınmış vaziyette, görevli harici kimse yok parkurda. İzleyicilerimiz gayet keyifli, çadırlarını, mangallarını, yemek noktalarını her şeyi düşündük, çok keyifli şekilde devam ediyor yarışlarımız” dedi.
© İHAOff-Road Festivali’nin bundan sonra her sene düzenleneceğini söyleyen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise, “Gümüşhane Off-Road Kulübü bugün Gümüşhane’yi renklendirdi. Gümüşhane’de farklı bir gün yaşıyoruz. Türkiye’nin 81 ilinden katılımcı var, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu birincisi oldu, bundan sonra her sene bu alanda devam edecek. Biz organizasyon şeklinde düşünmüştük ama bu tam bir festivale döndü” ifadelerini kullandı. Yarışları izlemek için piste gelen ve dualarıyla sporculara destek olan 111 yaşındaki Güllü Doğan da, “Burada şenlik oluyor. Allah hepsine uzun ömürler versin. Araçlar yarışıyor Allah’ım hepsine yardım etsin” cümlelerine yer verdi.
Gümüşhane'de ilk kez off-road yarışları düzenlendi - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA
Off-Road Festivali’nin bundan sonra her sene düzenleneceğini söyleyen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise, “Gümüşhane Off-Road Kulübü bugün Gümüşhane’yi renklendirdi. Gümüşhane’de farklı bir gün yaşıyoruz. Türkiye’nin 81 ilinden katılımcı var, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu birincisi oldu, bundan sonra her sene bu alanda devam edecek. Biz organizasyon şeklinde düşünmüştük ama bu tam bir festivale döndü” ifadelerini kullandı. Yarışları izlemek için piste gelen ve dualarıyla sporculara destek olan 111 yaşındaki Güllü Doğan da, “Burada şenlik oluyor. Allah hepsine uzun ömürler versin. Araçlar yarışıyor Allah’ım hepsine yardım etsin” cümlelerine yer verdi.
© İHASadece dostluk için yapılan bir program olduğunu belirten Çarşamba Off-Road Kulüp Başkanı Kerim Gülaçlı, “Burada geçirdiğimiz 2 dakikada dünyadaki her şeyi unutuyoruz, stres, sıkıntı yok. Karşılığı olmayan, menfaati olmayan sadece dostluk için yapılan bir program. Samsun’dan geldik, yaklaşık 15 araç ve dostluğa gaz bastık burada. Pist zorlu ama biz onun için geliyoruz zaten, bizim işimiz bu. Bizim için basit zor yok” diye konuştu.
Gümüşhane'de ilk kez off-road yarışları düzenlendi - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA
Sadece dostluk için yapılan bir program olduğunu belirten Çarşamba Off-Road Kulüp Başkanı Kerim Gülaçlı, “Burada geçirdiğimiz 2 dakikada dünyadaki her şeyi unutuyoruz, stres, sıkıntı yok. Karşılığı olmayan, menfaati olmayan sadece dostluk için yapılan bir program. Samsun’dan geldik, yaklaşık 15 araç ve dostluğa gaz bastık burada. Pist zorlu ama biz onun için geliyoruz zaten, bizim işimiz bu. Bizim için basit zor yok” diye konuştu.
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