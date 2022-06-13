Gümüşhane'de ilk kez off-road yarışları düzenlendi

© İHA Sadece dostluk için yapılan bir program olduğunu belirten Çarşamba Off-Road Kulüp Başkanı Kerim Gülaçlı, “Burada geçirdiğimiz 2 dakikada dünyadaki her şeyi unutuyoruz, stres, sıkıntı yok. Karşılığı olmayan, menfaati olmayan sadece dostluk için yapılan bir program. Samsun’dan geldik, yaklaşık 15 araç ve dostluğa gaz bastık burada. Pist zorlu ama biz onun için geliyoruz zaten, bizim işimiz bu. Bizim için basit zor yok” diye konuştu.