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Hırsızlık için gittiği bina sakinine 'Çay içmeye geldim' dedi
Hırsızlık için gittiği bina sakinine 'Çay içmeye geldim' dedi
Bayrampaşa’da bir binaya tırmanan hırsız pencereden içeri giremeyince aşağı inmeye çalışırken, demir parmaklığa takıldı. Ev sahibine yakalanan hırsız "Burada... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T10:58+0300
2022-06-13T10:58+0300
türkiye
hırsız
istanbul
bayrampaşa
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İstanbul'da şüpheli şahıs, hırsızlık için geldiği sokakta bir binayı gözüne kestirdi. Hırsız ardından seçtiği binaya yağmur borularına tutunarak tırmandı. Pencereden içeri giremeyen şahıs, geldiği gibi aşağıya indiği esnada demir parmaklıklara takıldı. Kurtulmak için uğraşırken ses çıkaran hırsız, giriş katında ikamet eden ev sahibini uyandırdı. Duyduğu ses ile cama koşan ev sahibi, hırsız ile karşı karşıya geldi. Ev sahibinin "Sen kimsin, burada ne işin var?" sorusu üzerine hırsız "Üst komşuya çay içmeye geldim" diyerek cevap verdi. Ev sahibi durumu evde bulunan oğlu Ali Dikmen’e haber verdi. Ali Dikmen hırsızlık için gelen şahsı yakalayıp tekme tokat dövmeye başladı. Ancak bir süre sonra şüpheli şahıs Dikmen’in elinden kurtularak kaçtı.O anlar kameradaHırsızın yağmur borularına tutunarak aşağıya inmesi bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde binaya tırmanan hırsız tekrar binanın yağmur borularına tutunarak aşağıya iniyor. O esnada dairede oturan kişi hırsızı yakalayarak zapt etmeye çalışıyor. Hırsızın ise bir süre sonra kendisi yakalayanın elinden kurtularak kaçtığı görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220608/erik-tarlasi-soyulan-ciftciden-hirsiza-mesaj-iscilik-guzel-kendisiyle-cay-icmek-istiyorum-1057129786.html
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hırsız, istanbul, bayrampaşa

Hırsızlık için gittiği bina sakinine 'Çay içmeye geldim' dedi

10:58 13.06.2022
© İHA / BURAK UĞUR - FURKAN DUMAN - SELİM BAYRAKTAR-Hırsızlık için gittiği bina sakinine ''Çay içmeye geldim' dedi
Hırsızlık için gittiği bina sakinine ''Çay içmeye geldim' dedi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© İHA / BURAK UĞUR - FURKAN DUMAN - SELİM BAYRAKTAR-
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Bayrampaşa’da bir binaya tırmanan hırsız pencereden içeri giremeyince aşağı inmeye çalışırken, demir parmaklığa takıldı. Ev sahibine yakalanan hırsız "Burada ne işin var?" sorusu üzerine pişkinlikle "Çay içmeye geldim" dedi.
İstanbul'da şüpheli şahıs, hırsızlık için geldiği sokakta bir binayı gözüne kestirdi. Hırsız ardından seçtiği binaya yağmur borularına tutunarak tırmandı. Pencereden içeri giremeyen şahıs, geldiği gibi aşağıya indiği esnada demir parmaklıklara takıldı. Kurtulmak için uğraşırken ses çıkaran hırsız, giriş katında ikamet eden ev sahibini uyandırdı. Duyduğu ses ile cama koşan ev sahibi, hırsız ile karşı karşıya geldi. Ev sahibinin "Sen kimsin, burada ne işin var?" sorusu üzerine hırsız "Üst komşuya çay içmeye geldim" diyerek cevap verdi. Ev sahibi durumu evde bulunan oğlu Ali Dikmen’e haber verdi. Ali Dikmen hırsızlık için gelen şahsı yakalayıp tekme tokat dövmeye başladı. Ancak bir süre sonra şüpheli şahıs Dikmen’in elinden kurtularak kaçtı.

O anlar kamerada

Hırsızın yağmur borularına tutunarak aşağıya inmesi bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde binaya tırmanan hırsız tekrar binanın yağmur borularına tutunarak aşağıya iniyor. O esnada dairede oturan kişi hırsızı yakalayarak zapt etmeye çalışıyor. Hırsızın ise bir süre sonra kendisi yakalayanın elinden kurtularak kaçtığı görülüyor.
Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza mesaj: 'İşçilik güzel kendisiyle çay içmek istiyorum' - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
TÜRKİYE
Erik tarlası soyulan çiftçiden hırsıza mesaj: 'İşçilik güzel kendisiyle çay içmek istiyorum'
8 Haziran , 12:47
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