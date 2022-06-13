https://tr.sputniknews.com/20220613/ilber-ortayli-turkiye-ve-yunanistan-arasindaki-gerginlik-batili-ulkelerin-kiskirtmalaridir-1057352681.html

İlber Ortaylı: Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik batılı ülkelerin kışkırtmalarıdır

İlber Ortaylı: Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik batılı ülkelerin kışkırtmalarıdır

İlber Ortaylı, “Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik batılı ülkelerin kışkırtmalarıdır. Biz kültürel açıdan benziyoruz. Dinlerimiz farklı olabilir ama... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T14:50+0300

2022-06-13T14:50+0300

2022-06-13T14:51+0300

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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konuşmacı olarak katıldığı ’Gelenekten Geleceğe Türkiye’ konferansı Nazilli’de gerçekleştirildi.Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa; Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erdem, İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Ali Gökbaraz, CHP İlçe Başkanı Serdar Alptekin, BBP İlçe Başkanı Emin Eser, İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, İlçe Sağlık Müdürü Şule Akbaş, meclis üyeleri, STK ve derneklerin temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.Konferans salonunda yer bulamayan vatandaşlar için kültür merkezi içerisine ve belediye meydanına dev ekran kuruldu.‘Dinlerimiz farklı olabilir ama kültürel açıdan benziyoruz'Nazilli’nin verimli topraklarının taş ocakları ve termal kaynaklar için feda edilmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ortaylı, şunları kaydetti:Türkiye gündemini uzun süredir meşgul eden mülteci sorununa ilişkin konuşan Ortaylı, “Nüfus üstünlüğüyle bir ülke fethedilemez. Tarihte bunun örnekleri var. Tarım işçisi yetersiz ve bu bakımdan göçmen kabul etmek zorundayız, ama böyle plansız bir şekilde değil. Nüfus üstünlüğü ancak o nüfus eğitimli ve kaliteli olduğunda anlamlıdır. Türkiye öyle kolay lokma değil. Bu konuda endişe etmeyin” dedi.'Türkçeyi düzgün kullanın'Gençlere yabancı dil öğrenmeleri ve dünyayı gezerek tanımaları yönünde nasihatler veren Ortaylı, “Türkçeyi düzgün kullanın ve yaşınız 20’yi geçmeden yabancı dil öğrenin. Daima yaşıtlarınızla beraber olmayın. Kendinizden yaşça büyük insanlarla da sohbet edin ve büyüklerinize kibar davranın. Yaşlılardan çok şeyler öğrenebilirsiniz. Nesiller arasındaki bağ yok olursa gençler boşluğa düşer, yaşlılar yalnızlık çeker. Mümkün olduğu kadar gezin ve dünyayı tanıyın” diye konuştu.Program sonunda Başkan Özcan, Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya Türk kahvesi fincanı ve çiçek takdiminde bulundu.

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ilber ortaylı, yunanistan, batı, kışkırtma