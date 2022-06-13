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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220613/ingiliz-daily-express-bati-rusyanin-gucunu-hafife-aldi-1057326437.html
İngiliz Daily Express: Batı, Rusya’nın gücünü hafife aldı
İngiliz Daily Express: Batı, Rusya’nın gücünü hafife aldı
İngiltere’de yayınlanan Daily Express gazetesi, Batı’nın Rusya’nın sahip olduğu ekonomik gücü hafife almaması gerektiğini yazdı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T00:05+0300
2022-06-13T00:05+0300
ukrayna krizi
ingiltere
rusya
daily express
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Jonathan Saxty imzalı makalede, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerin Rusya’nın ekonomik gücünü küçümsememesi gerektiği ifade edildi.ABD, AB ve diğer Batılı ülkelerin Moskova’nın dünya ticaretindeki önemini hafife alarak hata yaptıklarına dikkat çekilen yazıda, “Rusya’nın gıda ve enerji ihracatında muazzam bir rolü var. Bizim yiyecek ve yakıta, kafeterya ve mobil uygulamalardan daha çok ihtiyacımız var. Birincisine odaklanan ekonomi sonuçta daha dayanıklı oluyor” ifadeleri kullanıldı.Yazar ayrıca Rusya’nın kaynakları, toprakları ve yüksek eğitimli nüfusuyla kolayca bir kenara atılamayacağını sözlerine ekledi.Rusya’ya yönelik yaptırımların etkisiz olduğunu kaydeden Saxty, Kremlin’in kaynakları için yeni pazarlar bulacağına işaret etti:
https://tr.sputniknews.com/20220612/zaharova-rusya-bir-kez-daha-kendini-bir-devlet-olarak-kanitliyor-1057321852.html
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ingiltere, rusya, daily express

İngiliz Daily Express: Batı, Rusya’nın gücünü hafife aldı

00:05 13.06.2022
© REUTERS / Maxim ShemetovRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
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İngiltere’de yayınlanan Daily Express gazetesi, Batı’nın Rusya’nın sahip olduğu ekonomik gücü hafife almaması gerektiğini yazdı.
Jonathan Saxty imzalı makalede, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerin Rusya’nın ekonomik gücünü küçümsememesi gerektiği ifade edildi.
ABD, AB ve diğer Batılı ülkelerin Moskova’nın dünya ticaretindeki önemini hafife alarak hata yaptıklarına dikkat çekilen yazıda, “Rusya’nın gıda ve enerji ihracatında muazzam bir rolü var. Bizim yiyecek ve yakıta, kafeterya ve mobil uygulamalardan daha çok ihtiyacımız var. Birincisine odaklanan ekonomi sonuçta daha dayanıklı oluyor” ifadeleri kullanıldı.
Yazar ayrıca Rusya’nın kaynakları, toprakları ve yüksek eğitimli nüfusuyla kolayca bir kenara atılamayacağını sözlerine ekledi.
Rusya’ya yönelik yaptırımların etkisiz olduğunu kaydeden Saxty, Kremlin’in kaynakları için yeni pazarlar bulacağına işaret etti:
“Rusya, dış rafineriler üzerinden bile Batı pazarlarına ulaşmanın yollarını buluyor.”
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
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