https://tr.sputniknews.com/20220613/ingiliz-daily-express-bati-rusyanin-gucunu-hafife-aldi-1057326437.html
İngiliz Daily Express: Batı, Rusya’nın gücünü hafife aldı
İngiliz Daily Express: Batı, Rusya’nın gücünü hafife aldı
İngiltere’de yayınlanan Daily Express gazetesi, Batı’nın Rusya’nın sahip olduğu ekonomik gücü hafife almaması gerektiğini yazdı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T00:05+0300
2022-06-13T00:05+0300
2022-06-13T00:05+0300
ukrayna krizi
ingiltere
rusya
daily express
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Jonathan Saxty imzalı makalede, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerin Rusya’nın ekonomik gücünü küçümsememesi gerektiği ifade edildi.ABD, AB ve diğer Batılı ülkelerin Moskova’nın dünya ticaretindeki önemini hafife alarak hata yaptıklarına dikkat çekilen yazıda, “Rusya’nın gıda ve enerji ihracatında muazzam bir rolü var. Bizim yiyecek ve yakıta, kafeterya ve mobil uygulamalardan daha çok ihtiyacımız var. Birincisine odaklanan ekonomi sonuçta daha dayanıklı oluyor” ifadeleri kullanıldı.Yazar ayrıca Rusya’nın kaynakları, toprakları ve yüksek eğitimli nüfusuyla kolayca bir kenara atılamayacağını sözlerine ekledi.Rusya’ya yönelik yaptırımların etkisiz olduğunu kaydeden Saxty, Kremlin’in kaynakları için yeni pazarlar bulacağına işaret etti:
https://tr.sputniknews.com/20220612/zaharova-rusya-bir-kez-daha-kendini-bir-devlet-olarak-kanitliyor-1057321852.html
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İngiliz Daily Express: Batı, Rusya’nın gücünü hafife aldı
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İngiltere’de yayınlanan Daily Express gazetesi, Batı’nın Rusya’nın sahip olduğu ekonomik gücü hafife almaması gerektiğini yazdı.
Jonathan Saxty imzalı makalede, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerin Rusya’nın ekonomik gücünü küçümsememesi gerektiği ifade edildi.
ABD, AB ve diğer Batılı ülkelerin Moskova’nın dünya ticaretindeki önemini hafife alarak hata yaptıklarına dikkat çekilen yazıda, “Rusya’nın gıda ve enerji ihracatında muazzam bir rolü var. Bizim yiyecek ve yakıta, kafeterya ve mobil uygulamalardan daha çok ihtiyacımız var. Birincisine odaklanan ekonomi sonuçta daha dayanıklı oluyor” ifadeleri kullanıldı.
Yazar ayrıca Rusya’nın kaynakları, toprakları ve yüksek eğitimli nüfusuyla kolayca bir kenara atılamayacağını sözlerine ekledi.
Rusya’ya yönelik yaptırımların etkisiz olduğunu kaydeden Saxty, Kremlin’in kaynakları için yeni pazarlar bulacağına işaret etti:
“Rusya, dış rafineriler üzerinden bile Batı pazarlarına ulaşmanın yollarını buluyor.”