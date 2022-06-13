https://tr.sputniknews.com/20220613/ingiliz-daily-express-bati-rusyanin-gucunu-hafife-aldi-1057326437.html

İngiliz Daily Express: Batı, Rusya’nın gücünü hafife aldı

İngiliz Daily Express: Batı, Rusya’nın gücünü hafife aldı

İngiltere’de yayınlanan Daily Express gazetesi, Batı’nın Rusya’nın sahip olduğu ekonomik gücü hafife almaması gerektiğini yazdı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T00:05+0300

2022-06-13T00:05+0300

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ukrayna krizi

ingiltere

rusya

daily express

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Jonathan Saxty imzalı makalede, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerin Rusya’nın ekonomik gücünü küçümsememesi gerektiği ifade edildi.ABD, AB ve diğer Batılı ülkelerin Moskova’nın dünya ticaretindeki önemini hafife alarak hata yaptıklarına dikkat çekilen yazıda, “Rusya’nın gıda ve enerji ihracatında muazzam bir rolü var. Bizim yiyecek ve yakıta, kafeterya ve mobil uygulamalardan daha çok ihtiyacımız var. Birincisine odaklanan ekonomi sonuçta daha dayanıklı oluyor” ifadeleri kullanıldı.Yazar ayrıca Rusya’nın kaynakları, toprakları ve yüksek eğitimli nüfusuyla kolayca bir kenara atılamayacağını sözlerine ekledi.Rusya’ya yönelik yaptırımların etkisiz olduğunu kaydeden Saxty, Kremlin’in kaynakları için yeni pazarlar bulacağına işaret etti:

https://tr.sputniknews.com/20220612/zaharova-rusya-bir-kez-daha-kendini-bir-devlet-olarak-kanitliyor-1057321852.html

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