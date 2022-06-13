https://tr.sputniknews.com/20220613/irakta-sadrin-basbakan-adayi-da-adayliktan-cekildi-1057330402.html

Irak’ta Sadr’ın başbakan adayı da adaylıktan çekildi

Irak’ta Sadr’ın başbakan adayı da adaylıktan çekildi

Irak’ta milletvekillerini meclisten istifa ettiren Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın Başbakan adayı Muhammed Cafer es-Sadr da adaylıktan çekildiğini... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T02:57+0300

2022-06-13T02:57+0300

2022-06-13T02:57+0300

dünya

irak

başbakan

aday

mukteda es-sadr

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Muhammed Cafer Sadr, sosyal medya hesabından adaylıktan çekilme kararını açıklayarak, "Mukteda Sadr’ın ulusal ve reformist projesi için aday gösterilmeyi kabul etmiştim. Ancak geri çekilme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.Sadr, Cafer Sadr’ı başbakan adayı olarak göstermişti.Mukteda es-Sadr, 329 sandalyeli mecliste sayısı 75 olan milletvekillerine hükümet kurma sürecinde İran’a yakın Şii gruplarla anlaşamadığı için istifa etme çağrısı yapmış, onlar da istifa etmişti. Meclis Başkanı Muhammed Halbusi de Sadr Bloku vekillerinin istifasını kabul etmişti.Irak’ta Ekim 2021’de yapılan genel seçimlerde Sadr’ın grubu 329 sandalyeli Meclisin birinci partisi olmuştu. Ancak İran’a yakın Şii çatı kuruluş ile Sadr arasında hükümetin kurulması konusunda anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Sadr, İran destekli rakipleriyle hükümet ittifakı oluşturmayacağını defalarca dile getirmişti.Mukteda Sadr, Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Meclisteki Sünni çatı kuruluş Egemenlik Koalisyonu ile hükümeti oluşturmak için "Vatanı Kurtarma" isimli üçlü ittifak kurmuştu.Sadr’ın seçim zaferi, yıllardır iktidar gücünü elinde tutan İran’a yakın Şii grupları siyasi denklem dışına atma ihtimalini güçlendirmişti.

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irak, başbakan, aday, mukteda es-sadr