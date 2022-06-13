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İran'da patlama: Çok sayıda yaralı var
İran'da patlama: Çok sayıda yaralı var
İran'ın Fars eyaletine bağlı Firuzabad şehrindeki kimya fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle 72 kişi fabrikadan sızan zehirli gazlardan etkilenerek... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T22:42+0300
2022-06-13T22:42+0300
dünya
iran
patlama
kimya
fabrika
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İran’ın Fars eyaletine bağlı Firuzabad şehrinde bulunan sodyum karbonat fabrikasının amonyak deposunda patlama meydana geldi. Fars Eyaleti Kriz Masası Müdürü Halil Abdullahi yaptığı açıklamada, patlamada can kaybının olmadığını ancak şu ana kadar 72 kişinin fabrikadan sızan zehirli gaz nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.Fabrikanın amonyak deposunda meydana gelen patlama ile birlikte bölgeye yayılan zehirli gazların yaralı sayısını artırma ihtimaline karşı fabrika çevresinde ulaşım trafiğe kapatıldı. Fars Eyaleti Kızılay Müdürü Hüseyin Dervişi yaptığı açıklamada, yayılan zehirli gaz nedeniyle bölgenin ulaşıma kapatıldığını belirterek, "Şu ana kadar 72 kişi zehirli gaz nedeniyle yaralandı. Daha büyük bir kriz ile karşı karşıya kalmamak için fabrikaya giden tüm ulaşım hatları trafiğe kapatıldı" dedi.Fabrikada henüz nedeni bilinmeyen patlamaya ilişkin inceleme başlatılırken, itfaiye ekiplerinin fabrikada yangın söndürme ve zehirli gazları temizleme çalışmaları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220612/akaryakit-istasyonunda-patlama-ve-panik-anlari-kamerada-1057294263.html
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iran, patlama, kimya, fabrika, yaralı

İran'da patlama: Çok sayıda yaralı var

22:42 13.06.2022
© İHAİran'ın Fars eyaletine bağlı Firuzabad şehrindeki kimya fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle 72 kişi fabrikadan sızan zehirli gazlardan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
İran'ın Fars eyaletine bağlı Firuzabad şehrindeki kimya fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle 72 kişi fabrikadan sızan zehirli gazlardan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© İHA
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İran'ın Fars eyaletine bağlı Firuzabad şehrindeki kimya fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle 72 kişi fabrikadan sızan zehirli gazlardan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
İran’ın Fars eyaletine bağlı Firuzabad şehrinde bulunan sodyum karbonat fabrikasının amonyak deposunda patlama meydana geldi.
Fars Eyaleti Kriz Masası Müdürü Halil Abdullahi yaptığı açıklamada, patlamada can kaybının olmadığını ancak şu ana kadar 72 kişinin fabrikadan sızan zehirli gaz nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Fabrikanın amonyak deposunda meydana gelen patlama ile birlikte bölgeye yayılan zehirli gazların yaralı sayısını artırma ihtimaline karşı fabrika çevresinde ulaşım trafiğe kapatıldı.
Fars Eyaleti Kızılay Müdürü Hüseyin Dervişi yaptığı açıklamada, yayılan zehirli gaz nedeniyle bölgenin ulaşıma kapatıldığını belirterek, "Şu ana kadar 72 kişi zehirli gaz nedeniyle yaralandı. Daha büyük bir kriz ile karşı karşıya kalmamak için fabrikaya giden tüm ulaşım hatları trafiğe kapatıldı" dedi.
Fabrikada henüz nedeni bilinmeyen patlamaya ilişkin inceleme başlatılırken, itfaiye ekiplerinin fabrikada yangın söndürme ve zehirli gazları temizleme çalışmaları devam ediyor.
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