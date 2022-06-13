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İsrail'den vatandaşlarına 'Türkiye'yi derhal terk edin' çağrısı
İsrail'den vatandaşlarına 'Türkiye'yi derhal terk edin' çağrısı
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, İran'ın Türkiye'deki İsraillilere yönelik saldırı girişiminin Türk ve İsrailli yetkililer tarafından önlendiği yönündeki... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T15:01+0300
2022-06-13T15:18+0300
dünya
israil
türkiye
saldırı
plan
seyahat uyarısı
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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 'İranlı casusların İstanbul'da İsraillilere karşı aktif biçimde saldırı planları yaptığı yönündeki haberler üzerine Türkiye'de bulunan İsrail vatandaşlarına 'mümkün olan en kısa sürede' ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.Lapid, yaptığı açıklamada, "Gerçek ve yakın bir tehlike mevcut. Halihazırda İstanbul'daysanız, en kısa zamanda İsrail'e dönün. İstanbul'a seyahat planınız varsa da iptal edin. Hiçbir tatil canınızdan önemli değil" ifadelerini kullandı.Bakan, İran'ın 'İsraillilere karşı terör saldırıları düzenlemeye yönelik birkaç girişimi' olduğunu iddia etti.Daha önce Jerusalem Post gazetesine konuşan İsrailli güvenlik yetkilileri, İran'ın Türkiye'yi ziyaret eden İsrail vatandaşlarına saldırı girişiminde bulunduğunu öne sürmüştü.Haberede, Türkiye'de faaliyet yürüten İranlı bir grubun, geçen ay İsraillilere yönelik saldırı planlarının Türk ve İsrailli güvenlik birimleri tarafından önlendiği kaydedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220531/israilden-100den-fazla-vatandasina-telefon-iranin-hedefindesiniz-derhal-turkiyeyi-terk-edin-1056848369.html
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israil, türkiye, saldırı, plan, seyahat uyarısı

İsrail'den vatandaşlarına 'Türkiye'yi derhal terk edin' çağrısı

15:01 13.06.2022 (güncellendi: 15:18 13.06.2022)
© REUTERS / Baz Ratnerİsrail - Türkiye
İsrail - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© REUTERS / Baz Ratner
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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, İran'ın Türkiye'deki İsraillilere yönelik saldırı girişiminin Türk ve İsrailli yetkililer tarafından önlendiği yönündeki haberlerin ardından vatandaşlarına Türkiye'yi derhal terk etme çağrısı yaptı.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 'İranlı casusların İstanbul'da İsraillilere karşı aktif biçimde saldırı planları yaptığı yönündeki haberler üzerine Türkiye'de bulunan İsrail vatandaşlarına 'mümkün olan en kısa sürede' ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.
Lapid, yaptığı açıklamada, "Gerçek ve yakın bir tehlike mevcut. Halihazırda İstanbul'daysanız, en kısa zamanda İsrail'e dönün. İstanbul'a seyahat planınız varsa da iptal edin. Hiçbir tatil canınızdan önemli değil" ifadelerini kullandı.
Bakan, İran'ın 'İsraillilere karşı terör saldırıları düzenlemeye yönelik birkaç girişimi' olduğunu iddia etti.
Daha önce Jerusalem Post gazetesine konuşan İsrailli güvenlik yetkilileri, İran'ın Türkiye'yi ziyaret eden İsrail vatandaşlarına saldırı girişiminde bulunduğunu öne sürmüştü.
Haberede, Türkiye'de faaliyet yürüten İranlı bir grubun, geçen ay İsraillilere yönelik saldırı planlarının Türk ve İsrailli güvenlik birimleri tarafından önlendiği kaydedilmişti.
İsrail - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
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İsrail'den 100'den fazla vatandaşına telefon: İran'ın hedefindesiniz, derhal Türkiye'yi terk edin
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