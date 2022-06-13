https://tr.sputniknews.com/20220613/istanbulda-bir-ev-sahibi-kavga-ettigi-kiracisini-silahla-oldurdu--1057369741.html
İstanbul’da bir ev sahibi, kavga ettiği kiracısını silahla öldürdü
İstanbul’da bir ev sahibi, kavga ettiği kiracısını silahla öldürdü
Kağıthane’de ev sahibi bir süredir evden ayrılması için tartışma yaşadığı kiracısını çıkan kavgada silahla göğsünden vurdu. Ağır yaralanan adam hastanede... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T21:55+0300
2022-06-13T21:55+0300
2022-06-13T22:09+0300
türkiye
kiracı
ev sahibi
öldürme
kağıthane
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Kağıthane Harmantepe Mahallesi’nde ev sahibi Hamza C. ile kiracısı Şenel Tombul arasında bir süredir kira ücreti nedeniyle tartışma yaşanıyordu. Kira konusunda anlaşamayan ikilinin arasında süren tartışma, kiracının evden çıkmayacağını söylemesi üzerine akşam saatlerinde kavgaya dönüştü. İddiaya göre, tarafların birbirlerine küfür ve hakaret etmesi sonucu silahını çeken Hamza C., kiracısı Tombul’u göğsünden 2 kez vurdu. Çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Şenel Tombul’u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hemen ameliyata alınan Tombul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Hamza C.’yi sokakta olay yerinde kullandığı silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Hamza C. ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şahıs ilk ifadesinde, Şenel Tombul’un kiracısı olduğunu aralarında tartışma çıktığını ve kendisinin de Tombul’u vurduğunu söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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kağıthane
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kiracı, ev sahibi , öldürme, kağıthane
İstanbul’da bir ev sahibi, kavga ettiği kiracısını silahla öldürdü
21:55 13.06.2022 (güncellendi: 22:09 13.06.2022) Abone ol
Kağıthane’de ev sahibi bir süredir evden ayrılması için tartışma yaşadığı kiracısını çıkan kavgada silahla göğsünden vurdu. Ağır yaralanan adam hastanede hayatını kaybetti.
Kağıthane Harmantepe Mahallesi’nde ev sahibi Hamza C. ile kiracısı Şenel Tombul arasında bir süredir kira ücreti nedeniyle tartışma yaşanıyordu.
Kira konusunda anlaşamayan ikilinin arasında süren tartışma, kiracının evden çıkmayacağını söylemesi üzerine akşam saatlerinde kavgaya dönüştü. İddiaya göre, tarafların birbirlerine küfür ve hakaret etmesi sonucu silahını çeken Hamza C., kiracısı Tombul’u göğsünden 2 kez vurdu.
Çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Şenel Tombul’u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hemen ameliyata alınan Tombul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Hamza C.’yi sokakta olay yerinde kullandığı silahla birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan Hamza C. ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Şahıs ilk ifadesinde, Şenel Tombul’un kiracısı olduğunu aralarında tartışma çıktığını ve kendisinin de Tombul’u vurduğunu söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.