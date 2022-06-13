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İstanbul'da Yenikapı metrosu arızalandı: Açık kapı ile yolculuk ettiler
İstanbul'da Yenikapı metrosu arızalandı: Açık kapı ile yolculuk ettiler
Yenikapı-Hacıosman seferini yapan metronun kapısı arızalanınca vatandaşlar vagonun kapısı açık halde yolculuk yaptı 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T11:32+0300
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türkiye
metro
arıza
kapı
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Yenikapı-Hacıosman seferini yapan bir metronun kapısı arızalandı. İddiaya göre metro, Yenikapı istasyonuna bir kapısı açık halde geldi. Vatandaşlar araca bindi fakat vagonun kapısı kapanmadığı için Vezneciler durağına kadar metronun bir kapısı açık şekilde yolculuk yaptı. Kapı açık halde seyahat eden iki vatandaş, kapının önünde durarak çocukları orta alana doğru yönlendirdi. Ardından yolcuların durumu haber vermesi üzerine görevliler arızalı kapıya müdahalede bulundu ancak kapıdaki arıza giderilemedi. Metro, yolcuların indirilmesinin ardından istasyondan ayrıldı. Yolcuların metroda kapısı açık seyahat ettiği anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20210428/istanbul-metrosunda-ariza-1044374751.html
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metro, arıza, kapı

İstanbul'da Yenikapı metrosu arızalandı: Açık kapı ile yolculuk ettiler

11:32 13.06.2022 (güncellendi: 11:44 13.06.2022)
© CANER SÖNMEZ - GÜLŞAH KAHVECİİstanbul'da Yenikapı metrosu arızalandı: Açık kapı ile yolculuk ettiler
İstanbul'da Yenikapı metrosu arızalandı: Açık kapı ile yolculuk ettiler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© CANER SÖNMEZ - GÜLŞAH KAHVECİ
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Yenikapı-Hacıosman seferini yapan metronun kapısı arızalanınca vatandaşlar vagonun kapısı açık halde yolculuk yaptı
Yenikapı-Hacıosman seferini yapan bir metronun kapısı arızalandı.
İddiaya göre metro, Yenikapı istasyonuna bir kapısı açık halde geldi. Vatandaşlar araca bindi fakat vagonun kapısı kapanmadığı için Vezneciler durağına kadar metronun bir kapısı açık şekilde yolculuk yaptı.
Kapı açık halde seyahat eden iki vatandaş, kapının önünde durarak çocukları orta alana doğru yönlendirdi. Ardından yolcuların durumu haber vermesi üzerine görevliler arızalı kapıya müdahalede bulundu ancak kapıdaki arıza giderilemedi.
Metro, yolcuların indirilmesinin ardından istasyondan ayrıldı. Yolcuların metroda kapısı açık seyahat ettiği anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
İstanbul metro - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2021
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