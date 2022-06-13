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İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz
İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz
İsveç Başbakanı Andersson "Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz. Çözüm bulabilmek için Finlandiya ile birlikte diyaloğu sürdürüyoruz" dedi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T17:47+0300
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dünya
isveç
magdalena andersson
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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye’nin endişelerini ciddiye aldıklarını belirterek, sorunu çözmek için Finlandiya ile diyalog halinde olduklarını ifade etti.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO, AB ve İsveç tarafından PKK'ya karşı terörle mücadele de dahil olmak üzere endişelerini dile getirdiğini ifade etti.Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halinde olduğunu söyledi.
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isveç, magdalena andersson, nato, türkiye

İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz

17:47 13.06.2022
© AFP 2022 / John ThysMagdalena Andersson
Magdalena Andersson - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© AFP 2022 / John Thys
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İsveç Başbakanı Andersson "Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz. Çözüm bulabilmek için Finlandiya ile birlikte diyaloğu sürdürüyoruz" dedi.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye’nin endişelerini ciddiye aldıklarını belirterek, sorunu çözmek için Finlandiya ile diyalog halinde olduklarını ifade etti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO, AB ve İsveç tarafından PKK'ya karşı terörle mücadele de dahil olmak üzere endişelerini dile getirdiğini ifade etti.
Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halinde olduğunu söyledi.
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