https://tr.sputniknews.com/20220613/isvec-basbakani-andersson-turkiyenin-endiselerini-ciddiye-aliyoruz-1057360321.html
İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz
İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz
İsveç Başbakanı Andersson "Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz. Çözüm bulabilmek için Finlandiya ile birlikte diyaloğu sürdürüyoruz" dedi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T17:47+0300
2022-06-13T17:47+0300
2022-06-13T17:47+0300
dünya
isveç
magdalena andersson
nato
türkiye
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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye’nin endişelerini ciddiye aldıklarını belirterek, sorunu çözmek için Finlandiya ile diyalog halinde olduklarını ifade etti.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO, AB ve İsveç tarafından PKK'ya karşı terörle mücadele de dahil olmak üzere endişelerini dile getirdiğini ifade etti.Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halinde olduğunu söyledi.
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isveç, magdalena andersson, nato, türkiye
İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz
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İsveç Başbakanı Andersson "Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz. Çözüm bulabilmek için Finlandiya ile birlikte diyaloğu sürdürüyoruz" dedi.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye’nin endişelerini ciddiye aldıklarını belirterek, sorunu çözmek için Finlandiya ile diyalog halinde olduklarını ifade etti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO, AB ve İsveç tarafından PKK'ya karşı terörle mücadele de dahil olmak üzere endişelerini dile getirdiğini ifade etti.
Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halinde olduğunu söyledi.