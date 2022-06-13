https://tr.sputniknews.com/20220613/isvec-basbakani-andersson-turkiyenin-endiselerini-ciddiye-aliyoruz-1057360321.html

İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz

İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz

İsveç Başbakanı Andersson "Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz. Çözüm bulabilmek için Finlandiya ile birlikte diyaloğu sürdürüyoruz" dedi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T17:47+0300

2022-06-13T17:47+0300

2022-06-13T17:47+0300

dünya

isveç

magdalena andersson

nato

türkiye

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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye’nin endişelerini ciddiye aldıklarını belirterek, sorunu çözmek için Finlandiya ile diyalog halinde olduklarını ifade etti.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO, AB ve İsveç tarafından PKK'ya karşı terörle mücadele de dahil olmak üzere endişelerini dile getirdiğini ifade etti.Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halinde olduğunu söyledi.

isveç

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isveç, magdalena andersson, nato, türkiye