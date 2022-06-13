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İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 4 milyon 315 bin lira ceza
İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 4 milyon 315 bin lira ceza
İzmit Körfezi’nde yapılan denetimlerde, denizi kirlettiği tespit edilen Liberya bandıralı bir gemiye 4 milyon 315 bin 898 lira ceza kesildi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T10:00+0300
2022-06-13T10:00+0300
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ceza
gemi
izmit
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı ekipler, İzmit Körfezi’nde yaptıkları denetimler sırasında Liberya bandıralı bir gemideki yağ dolu varillerin patlayarak, yağların iskeleye ve denize döküldüğünü tespit etti.Yapılan incelemelerin ardından gemiye 4 milyon 315 bin 898 lira para cezası kesildi. Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220602/marmara-denizini-kirleten-gemiye-19-milyon-lira-ceza-kesildi-1056909766.html
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gemici, ceza, gemi, izmit, kirlilik

İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 4 milyon 315 bin lira ceza

10:00 13.06.2022
© DHAİzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 4 milyon 315 bin 898 lira ceza
İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 4 milyon 315 bin 898 lira ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© DHA
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İzmit Körfezi’nde yapılan denetimlerde, denizi kirlettiği tespit edilen Liberya bandıralı bir gemiye 4 milyon 315 bin 898 lira ceza kesildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı ekipler, İzmit Körfezi’nde yaptıkları denetimler sırasında Liberya bandıralı bir gemideki yağ dolu varillerin patlayarak, yağların iskeleye ve denize döküldüğünü tespit etti.
Yapılan incelemelerin ardından gemiye 4 milyon 315 bin 898 lira para cezası kesildi. Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı.
Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
TÜRKİYE
Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi
2 Haziran , 12:03
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