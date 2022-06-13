https://tr.sputniknews.com/20220613/jeoloji-muhendisleri-odasi-bir-belediye-baskani-raporu-gonderdiniz-de-ne-yapacagiz-diye-sormaz-mi-1057365887.html

Jeoloji Mühendisleri Odası: Bir belediye başkanı raporu gönderdiniz de ne yapacağız diye sormaz mı?

Jeoloji Mühendisleri Odası: Bir belediye başkanı raporu gönderdiniz de ne yapacağız diye sormaz mı?

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, "Raporlar hazırladık ve Cumhurbaşkanı başta... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T20:25+0300

2022-06-13T20:25+0300

2022-06-13T20:27+0300

radyo

akşam postasi

fay

deprem

jeoloji mühendisleri odası

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Doğrudan fay hatları üzerinde bulunan 18 kente ilişkin rapor hazırladıklarını belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında raporun içeriğini anlattı. Alan, "Raporda direk belde ve köy isimlerini hatta tesisleri belirttik. Bir belediye başkanı da rapor için, teşekkür ederiz raporu gönderdiniz de ne yapacağız diye sormaz mı?’’ dedi.Jeoloji Mühendisleri Odası başkanı Hüseyin Alan’ın açıklamalarından ayrıntılar şöyle:'Uyarılarda bulunuyoruz, daha ne yapmamız lazım'‘’Birilerinin umrunda değiliz. O gün o dakika eğer deprem olursa konuşuluyor ondan sonra hiç olmamış gibi, hiç yaşanmamış gibi yapıyoruz. Biz meslek kuruluşuyuz ve kamusal sorumluluk gereği kurumlara ve kuruluşlara raporu bildiriyoruz. Tedbirlerinizi bugünden alın diyoruz. Fay zonların geçtiği yerlere yapı ruhsatı verme, verilmişse kentsel dönüşüp yapıp insanların güvenliğini sağlamak için fay zonun dışına çıkarabilsin diye uyarıda bulunuyoruz, daha ne yapmamız gerekiyor?’’

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2022

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radyo, fay, deprem, jeoloji mühendisleri odası