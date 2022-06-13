https://tr.sputniknews.com/20220613/jeoloji-muhendisleri-odasi-bir-belediye-baskani-raporu-gonderdiniz-de-ne-yapacagiz-diye-sormaz-mi-1057365887.html
Jeoloji Mühendisleri Odası: Bir belediye başkanı raporu gönderdiniz de ne yapacağız diye sormaz mı?
Jeoloji Mühendisleri Odası: Bir belediye başkanı raporu gönderdiniz de ne yapacağız diye sormaz mı?
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, "Raporlar hazırladık ve Cumhurbaşkanı başta... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T20:25+0300
2022-06-13T20:25+0300
2022-06-13T20:27+0300
radyo
akşam postasi
fay
deprem
jeoloji mühendisleri odası
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Doğrudan fay hatları üzerinde bulunan 18 kente ilişkin rapor hazırladıklarını belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında raporun içeriğini anlattı. Alan, "Raporda direk belde ve köy isimlerini hatta tesisleri belirttik. Bir belediye başkanı da rapor için, teşekkür ederiz raporu gönderdiniz de ne yapacağız diye sormaz mı?’’ dedi.Jeoloji Mühendisleri Odası başkanı Hüseyin Alan’ın açıklamalarından ayrıntılar şöyle:'Uyarılarda bulunuyoruz, daha ne yapmamız lazım'‘’Birilerinin umrunda değiliz. O gün o dakika eğer deprem olursa konuşuluyor ondan sonra hiç olmamış gibi, hiç yaşanmamış gibi yapıyoruz. Biz meslek kuruluşuyuz ve kamusal sorumluluk gereği kurumlara ve kuruluşlara raporu bildiriyoruz. Tedbirlerinizi bugünden alın diyoruz. Fay zonların geçtiği yerlere yapı ruhsatı verme, verilmişse kentsel dönüşüp yapıp insanların güvenliğini sağlamak için fay zonun dışına çıkarabilsin diye uyarıda bulunuyoruz, daha ne yapmamız gerekiyor?’’
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MIA „Rosiya Segodnya“
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radyo, fay, deprem, jeoloji mühendisleri odası
Jeoloji Mühendisleri Odası: Bir belediye başkanı raporu gönderdiniz de ne yapacağız diye sormaz mı?
20:25 13.06.2022 (güncellendi: 20:27 13.06.2022) Abone ol
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, "Raporlar hazırladık ve Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ilgili bakanlara, siyasi partilere, belediye başkanlarına gönderdik. Bir belediye başkanı da rapor için, teşekkür ederiz raporu gönderdiniz de ne yapacağız diye sormaz mı?’’ dedi.
Doğrudan fay hatları üzerinde bulunan 18 kente ilişkin rapor hazırladıklarını belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında raporun içeriğini anlattı.
Alan, "Raporda direk belde ve köy isimlerini hatta tesisleri belirttik. Bir belediye başkanı da rapor için, teşekkür ederiz raporu gönderdiniz de ne yapacağız diye sormaz mı?’’ dedi.
Jeoloji Mühendisleri Odası başkanı Hüseyin Alan’ın açıklamalarından ayrıntılar şöyle:
‘’Raporda direk belde ve köy isimlerini söyledik hatta bazı tesisleri de belirttik. Osmaniye’nin sanayi bölgesi doğrudan fay zonu üzerindedir. İleriki günlerde burada oluşabilecek bir depremde binaların yıkılmasına neden olabilir. Türkiye’de nokta atışı yaptığımız yerler var. Kerkük’ten başlayıp Ceyhan’da biten boru hattımız var, o boru hattının dolum tesisleri fay zon üzerine inşa edilmiş durumda. Birçok maden atık tesisi doğrudan fay zonların üzerine oturtulmuş durumda. Bizim tespitlerimize göre 190’a yakın baraj ve göletlerin fay zon üzerindedir ve bunlardan bazılarının Kuzey Anadolu fayının üzerinde. Biz bunlara itiraz etmeyecek miyiz? Raporlar hazırladık ve Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ilgili bakanlara, siyasi partilere, belediye başkanlarına gönderdik. Bir belediye başkanı da rapor için, teşekkür ederiz raporu gönderdiniz de ne yapacağız diye sormaz mı?’’
'Uyarılarda bulunuyoruz, daha ne yapmamız lazım'
‘’Birilerinin umrunda değiliz. O gün o dakika eğer deprem olursa konuşuluyor ondan sonra hiç olmamış gibi, hiç yaşanmamış gibi yapıyoruz. Biz meslek kuruluşuyuz ve kamusal sorumluluk gereği kurumlara ve kuruluşlara raporu bildiriyoruz. Tedbirlerinizi bugünden alın diyoruz. Fay zonların geçtiği yerlere yapı ruhsatı verme, verilmişse kentsel dönüşüp yapıp insanların güvenliğini sağlamak için fay zonun dışına çıkarabilsin diye uyarıda bulunuyoruz, daha ne yapmamız gerekiyor?’’