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Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı
Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı
Kadıköy’de izinsiz gösteriye katılıp uyarılara rağmen dağılmadıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 2'si tutuklandı. 23... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T23:04+0300
2022-06-13T23:05+0300
kadıköy
yürüyüş
türkiye
tutuklanma
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Kadıköy’de izinsiz yürüyüşle ilgili gözaltına alınan 25 kişiden 2'si tutuklandı.İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden polis kalkanlarına tekme attığı iddia edilen İsmail Temel ve bir polis memuruna fiili saldırıda bulunduğu ileri sürülen Koray Türkay, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet " ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklandı.12 Haziran 2022 pazar günü "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik’e yürüyoruz" sloganıyla yapılan izinsiz gösteri yapmak isteyen ve uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri iddia edilen toplam 70 kişi polis tarafından yakalanmıştı. "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan 45 kişi emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 25 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 23'ünün adli kontrol talebiyle serbest bırakılmaları istenirken, 2 şüphelinin ise tutuklanması talep edildi.
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kadıköy, yürüyüş, tutuklanma

Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı

23:04 13.06.2022 (güncellendi: 23:05 13.06.2022)
© DHAKadıköy'deki izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı
Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© DHA
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Kadıköy’de izinsiz gösteriye katılıp uyarılara rağmen dağılmadıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 2'si tutuklandı. 23 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi.
Kadıköy’de izinsiz yürüyüşle ilgili gözaltına alınan 25 kişiden 2'si tutuklandı.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden polis kalkanlarına tekme attığı iddia edilen İsmail Temel ve bir polis memuruna fiili saldırıda bulunduğu ileri sürülen Koray Türkay, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet " ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklandı.
12 Haziran 2022 pazar günü "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik’e yürüyoruz" sloganıyla yapılan izinsiz gösteri yapmak isteyen ve uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri iddia edilen toplam 70 kişi polis tarafından yakalanmıştı.
"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan 45 kişi emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
25 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 23'ünün adli kontrol talebiyle serbest bırakılmaları istenirken, 2 şüphelinin ise tutuklanması talep edildi.
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