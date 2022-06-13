https://tr.sputniknews.com/20220613/katar-icin-lobicilik-yapma-suclamasiyla-fbiin-sorusturdugu-brookings-enstitusu-baskani-istifa-etti-1057327611.html
Katar için lobicilik yapma suçlamasıyla FBI'ın soruşturduğu Brookings Enstitüsü Başkanı istifa etti
Katar için lobicilik yapma suçlamasıyla FBI'ın soruşturduğu Brookings Enstitüsü Başkanı istifa etti
Katar için lobicilik yaptığı suçlamasıyla ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından soruşturulan düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsünün Başkanı emekli... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T00:28+0300
2022-06-13T00:28+0300
2022-06-13T00:29+0300
dünya
abd
katar
brookings enstitüsü
john allen
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Hakkında 2017'deki diplomatik krizde Katar için lobicilik yaptığı ve bunu örtbas ettiği iddiaları bulunan Allen, FBI'ın soruşturmayı duyurmasının ardından yeni bir adım attı.Başkent Washington merkezli düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada Allen'in istifa ettiği belirtilerek, kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür edildi.Allen de istifa mektubunda, "Bu kurumu içim parçalanarak bırakırken, bunun herkes için en iyisi olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220608/unlu-eski-general-ve-brookings-enstitusu-baskani-allena-yasadisi-katar-lobiciliginden-sorusturma-1057154856.html
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abd, katar, brookings enstitüsü, john allen
Katar için lobicilik yapma suçlamasıyla FBI'ın soruşturduğu Brookings Enstitüsü Başkanı istifa etti
00:28 13.06.2022 (güncellendi: 00:29 13.06.2022) Abone ol
Katar için lobicilik yaptığı suçlamasıyla ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından soruşturulan düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsünün Başkanı emekli General John Allen, görevinden istifa etti.
Hakkında 2017'deki diplomatik krizde Katar için lobicilik yaptığı ve bunu örtbas ettiği iddiaları bulunan Allen, FBI'ın soruşturmayı duyurmasının ardından yeni bir adım attı.
Başkent Washington merkezli düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada Allen'in istifa ettiği belirtilerek, kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür edildi.
Allen de istifa mektubunda, "Bu kurumu içim parçalanarak bırakırken, bunun herkes için en iyisi olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı.