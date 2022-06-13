https://tr.sputniknews.com/20220613/kayip-iki-gencten-dort-gundur-haber-alinamiyor-kirilmis-telefonlari-ve-kan-izleri-bulundu-1057334667.html

Kayıp iki gençten dört gündür haber alınamıyor: Kırılmış telefonları ve kan izleri bulundu

Kayıp iki gençten dört gündür haber alınamıyor: Kırılmış telefonları ve kan izleri bulundu

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 9 Haziran akşamı ortadan kaybolan iki gencin en son görüldüğü ormanlık alanda yürütülen arama çalışmalarında kırılmış halde... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T09:08+0300

2022-06-13T09:08+0300

2022-06-13T09:08+0300

türkiye

denizli

kayıp

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Acıpayam ilçesinde yaşayan İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin 9 Haziran'da evlerine dönmemeleri üzerine aileleri kayıp ihbarında bulundu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri bulmak için araştırma başlattı. Cinayet Bürosu ekipleri, iki gencin en çok gittiği Serinhisar ilçesinin Aydoğdu Yaylasında arama çalışması yaptı. Yayla yolunda araştırma başlatan polis ekipleri kayıp iki gence ait cep telefonlarını ormanlık alanda parçalanmış halde, iki gencin evden ayrılırken bindiği otomobili de terk edilmiş halde buldu Kayıp Yalçın ile Akköse'nin bulunması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında iki gence ait cep telefonlarının bulunduğu bölge yakınında kan izlerine rastlanıldı. Bir kişi gözaltına alındıKan izlerinin bulunduğu alanda inceleme yapıldı. Polis, şüphe üzerine kayıp iki gencin en son birlikte görüldüğü belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin verdiği ilk ifadesinde, iki gençle tartıştığını, tüfekle ateş açtığını, iki gencin kaçtığını söylediği öğrenildi.Nİsmail Yalçın'ın babası Adnan Yalçın, oğlunun 9 Haziran'dan itibaren kayıp olduğunu belirterek, "Oğlum perşembe akşamı benim otomobilimi alıp gitmiş. Telefonla aradığımda 'Baba akaryakıt istasyonundayım, arabayı yıkayıp, geleceğim' dedi bana, daha sonra tekrar aradım, ancak ulaşamadım. Ormanlık alanda otomobil bulundu. Ancak oğlumdan haber yok. Bizde umutla bulunmasını bekliyoruz" dedi.

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denizli, kayıp