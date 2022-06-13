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https://tr.sputniknews.com/20220613/killers-konserinde-kalabaligin-ustune-atlayan-67-yasindaki-adam-hafif-yaralandi-konser-durduruldu-1057357365.html
Killers konserinde kalabalığın üstüne atlayan 67 yaşındaki adam hafif yaralandı, konser durduruldu
Killers konserinde kalabalığın üstüne atlayan 67 yaşındaki adam hafif yaralandı, konser durduruldu
Dünyaca ünlü rock'n roll grubu The Killers'ın Manchester'ta düzenlenen konserinde 67 yaşındaki bir adam kalabalığın üzerine atladıktan sonra yaralandı. Konser... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T16:37+0300
2022-06-13T16:37+0300
yaşam
konser
yaşlı
yaralı
the killers
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Dünyaca ünlü rock'n roll grubu The Killers'ın dün İngiltere'nin Manchester kentinde bulunan Old Trafford stadyumunda düzenlenen konserinde 67 yaşındaki Doug James bir adam, kalabalığın üzerine atlayarak başından hafif yaralandı.BBC'nin aktardığına göre grubun vokali Brandon Flowers, olaya şahit olduktan sonra sahneden inerek James'in yanına gitti.Konser kısa süreliğine iptal olurken James, hareketi karşısında Flowers hakkında "Benim için endişelendi ve iyi olup olmadığımı sordu. Ne hoş bir beyefendi" ifadelerini kullandı.Öte yandan grup, olaya dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rock'n roll'da yaş sınırı yok" ifadelerine yer verdi.Konsere oğlu Barry ile gelen James, Flowers büyük ekranda gösterilirken kendisini alkışlayan kalabalığa el salladı.Konserin ardından BBC'ye konuşan James, "Yapmadığım şeyleri yapmak istiyorum. Sadece anın tadını çıkarıyordum. Biraz canım acıyor ama iyiyim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220525/psm-loves-summerda-dunyaca-unlu-isimler-konser-verecek-1056673911.html
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konser, yaşlı, yaralı, the killers

Killers konserinde kalabalığın üstüne atlayan 67 yaşındaki adam hafif yaralandı, konser durduruldu

16:37 13.06.2022
© Fotoğraf : Twitter / thekillersThe Killers
The Killers - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© Fotoğraf : Twitter / thekillers
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Dünyaca ünlü rock'n roll grubu The Killers'ın Manchester'ta düzenlenen konserinde 67 yaşındaki bir adam kalabalığın üzerine atladıktan sonra yaralandı. Konser iptal edilirken yaşlı adam, "Biraz canım acıyor ama iyiyim" dedi.
Dünyaca ünlü rock'n roll grubu The Killers'ın dün İngiltere'nin Manchester kentinde bulunan Old Trafford stadyumunda düzenlenen konserinde 67 yaşındaki Doug James bir adam, kalabalığın üzerine atlayarak başından hafif yaralandı.
BBC'nin aktardığına göre grubun vokali Brandon Flowers, olaya şahit olduktan sonra sahneden inerek James'in yanına gitti.
Konser kısa süreliğine iptal olurken James, hareketi karşısında Flowers hakkında "Benim için endişelendi ve iyi olup olmadığımı sordu. Ne hoş bir beyefendi" ifadelerini kullandı.
Öte yandan grup, olaya dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rock'n roll'da yaş sınırı yok" ifadelerine yer verdi.
Konsere oğlu Barry ile gelen James, Flowers büyük ekranda gösterilirken kendisini alkışlayan kalabalığa el salladı.
Konserin ardından BBC'ye konuşan James, "Yapmadığım şeyleri yapmak istiyorum. Sadece anın tadını çıkarıyordum. Biraz canım acıyor ama iyiyim" dedi.
'PSM Loves Summer'da dünyaca ünlü isimler konser verecek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
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