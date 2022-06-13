https://tr.sputniknews.com/20220613/kripto-kredi-platformu-celcius-tum-islemleri-askiya-aldi--1057334286.html
Kripto kredi platformu Celcius tüm işlemleri askıya aldı
Kripto kredi platformu Celcius tüm işlemleri askıya aldı
Kripto varlık firması Celcius hesaplar arasındaki tüm transferleri ve varlık çekimlerini piyasa koşulları dolayısıyla askıya aldı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T08:44+0300
2022-06-13T08:44+0300
2022-06-13T08:45+0300
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Kripto kredi platformu Celcius piyasa koşullarını gerekçe göstererek tüm takas, transfer ve çekim işlemlerini askıya alma kararı aldı. BloombergHT'nin aktardığı şirket açıklamasında likiditeyi dengelemek için bu kararı aldığını belirtti. ABD enflasyon verileri sonrası sıkılaşma fiyatlamalarının daha da artması kripto paraları da sert vurdu. Bitcoin Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ethereum'da son 7 günde kayıp yüzde 30'a ulaştı. Haftanın ilk işlemlerinde Ethereum 1320 dolarlara kadar geriledi. Binance Coin, Cardano ve Solana'da yüzde 17'lik kayıp izlendi.
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kripto para, bitcoin, ethereum, binance, celcius
Kripto kredi platformu Celcius tüm işlemleri askıya aldı
08:44 13.06.2022 (güncellendi: 08:45 13.06.2022) Abone ol
Kripto varlık firması Celcius hesaplar arasındaki tüm transferleri ve varlık çekimlerini piyasa koşulları dolayısıyla askıya aldı.
Kripto kredi platformu Celcius piyasa koşullarını gerekçe göstererek tüm takas, transfer ve çekim işlemlerini askıya alma kararı aldı. BloombergHT'nin aktardığı şirket açıklamasında likiditeyi dengelemek için bu kararı aldığını belirtti.
ABD enflasyon verileri sonrası sıkılaşma fiyatlamalarının daha da artması kripto paraları da sert vurdu. Bitcoin Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ethereum'da son 7 günde kayıp yüzde 30'a ulaştı. Haftanın ilk işlemlerinde Ethereum 1320 dolarlara kadar geriledi. Binance Coin, Cardano ve Solana'da yüzde 17'lik kayıp izlendi.