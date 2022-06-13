Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220613/kripto-kredi-platformu-celcius-tum-islemleri-askiya-aldi--1057334286.html
Kripto kredi platformu Celcius tüm işlemleri askıya aldı
Kripto kredi platformu Celcius tüm işlemleri askıya aldı
Kripto varlık firması Celcius hesaplar arasındaki tüm transferleri ve varlık çekimlerini piyasa koşulları dolayısıyla askıya aldı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T08:44+0300
2022-06-13T08:45+0300
kripto para
bitcoin
ethereum
binance
ekonomi
celcius
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053351387_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bf678f0515411619bff72aee08638d1b.jpg
Kripto kredi platformu Celcius piyasa koşullarını gerekçe göstererek tüm takas, transfer ve çekim işlemlerini askıya alma kararı aldı. BloombergHT'nin aktardığı şirket açıklamasında likiditeyi dengelemek için bu kararı aldığını belirtti. ABD enflasyon verileri sonrası sıkılaşma fiyatlamalarının daha da artması kripto paraları da sert vurdu. Bitcoin Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ethereum'da son 7 günde kayıp yüzde 30'a ulaştı. Haftanın ilk işlemlerinde Ethereum 1320 dolarlara kadar geriledi. Binance Coin, Cardano ve Solana'da yüzde 17'lik kayıp izlendi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053351387_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_61dc1c0ac7b9885fe2c3d8a3b86de540.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kripto para, bitcoin, ethereum, binance, celcius

Kripto kredi platformu Celcius tüm işlemleri askıya aldı

08:44 13.06.2022 (güncellendi: 08:45 13.06.2022)
© AABitcoin, kripto para, borsa
Bitcoin, kripto para, borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Kripto varlık firması Celcius hesaplar arasındaki tüm transferleri ve varlık çekimlerini piyasa koşulları dolayısıyla askıya aldı.
Kripto kredi platformu Celcius piyasa koşullarını gerekçe göstererek tüm takas, transfer ve çekim işlemlerini askıya alma kararı aldı. BloombergHT'nin aktardığı şirket açıklamasında likiditeyi dengelemek için bu kararı aldığını belirtti.
ABD enflasyon verileri sonrası sıkılaşma fiyatlamalarının daha da artması kripto paraları da sert vurdu. Bitcoin Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ethereum'da son 7 günde kayıp yüzde 30'a ulaştı. Haftanın ilk işlemlerinde Ethereum 1320 dolarlara kadar geriledi. Binance Coin, Cardano ve Solana'da yüzde 17'lik kayıp izlendi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала