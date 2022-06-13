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https://tr.sputniknews.com/20220613/kuba-ve-venezuelladan-rusya-gunu-kutlamasi-1057326752.html
Küba ve Venezüella, Rusya Günü için kutlama mesajları gönderdi
Küba ve Venezüella, Rusya Günü için kutlama mesajları gönderdi
Küba ve Venezüella, Rusya Günü dolayısıyla ülkeye kutlama mesajları gönderdi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T00:09+0300
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dünya
rusya
venezüella
küba
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Venezuela ve Küba hükümetleri, Rusya’nın ulusal bayramını kutlayarak ülkeler arasındaki ortaklık ilişkilerine dikkat çekti.Küba Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, “Küba, Rusya Federasyonu'nun ulusal bayramını en içten dilekleriyle kutlar, tüm alanlarda uzun süredir devam eden bağları daha da güçlendirmeye hazır olduğumuzu yineleriz" ifadelerine yer verildi.Venezüella Dışişleri Bakanlığı ise blogunda Rusya Günü’nün tarihini anımsatarak Rusya Federasyonu'nu Bolivar Cumhuriyeti'nin stratejik ortağı olarak nitelendirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220612/zaharova-rusya-bir-kez-daha-kendini-bir-devlet-olarak-kanitliyor-1057321852.html
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rusya, venezüella, küba, rusya günü

Küba ve Venezüella, Rusya Günü için kutlama mesajları gönderdi

00:09 13.06.2022 (güncellendi: 00:10 13.06.2022)
© Sputnik / Arthur Lebedev / Fotoğraf bankasına girRusya Günü kutlamaları - Rusya Bayrağı
Rusya Günü kutlamaları - Rusya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© Sputnik / Arthur Lebedev
/
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Küba ve Venezüella, Rusya Günü dolayısıyla ülkeye kutlama mesajları gönderdi.
Venezuela ve Küba hükümetleri, Rusya’nın ulusal bayramını kutlayarak ülkeler arasındaki ortaklık ilişkilerine dikkat çekti.
Küba Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, “Küba, Rusya Federasyonu'nun ulusal bayramını en içten dilekleriyle kutlar, tüm alanlarda uzun süredir devam eden bağları daha da güçlendirmeye hazır olduğumuzu yineleriz" ifadelerine yer verildi.
Venezüella Dışişleri Bakanlığı ise blogunda Rusya Günü’nün tarihini anımsatarak Rusya Federasyonu'nu Bolivar Cumhuriyeti'nin stratejik ortağı olarak nitelendirdi.
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