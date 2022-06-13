https://tr.sputniknews.com/20220613/kuba-ve-venezuelladan-rusya-gunu-kutlamasi-1057326752.html

Küba ve Venezüella, Rusya Günü için kutlama mesajları gönderdi

Küba ve Venezüella, Rusya Günü için kutlama mesajları gönderdi

Küba ve Venezüella, Rusya Günü dolayısıyla ülkeye kutlama mesajları gönderdi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T00:09+0300

2022-06-13T00:09+0300

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dünya

rusya

venezüella

küba

rusya günü

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Venezuela ve Küba hükümetleri, Rusya’nın ulusal bayramını kutlayarak ülkeler arasındaki ortaklık ilişkilerine dikkat çekti.Küba Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, “Küba, Rusya Federasyonu'nun ulusal bayramını en içten dilekleriyle kutlar, tüm alanlarda uzun süredir devam eden bağları daha da güçlendirmeye hazır olduğumuzu yineleriz" ifadelerine yer verildi.Venezüella Dışişleri Bakanlığı ise blogunda Rusya Günü’nün tarihini anımsatarak Rusya Federasyonu'nu Bolivar Cumhuriyeti'nin stratejik ortağı olarak nitelendirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220612/zaharova-rusya-bir-kez-daha-kendini-bir-devlet-olarak-kanitliyor-1057321852.html

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