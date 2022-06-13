https://tr.sputniknews.com/20220613/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-egemenligimizi-asagilayacak-bir-oneriye-asla-evet-demeyiz-1057356658.html

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Egemenliğimizi aşağılayacak bir öneriye asla 'Evet' demeyiz

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Egemenliğimizi aşağılayacak bir öneriye asla 'Evet' demeyiz

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, "Egemenliğimize zarar verecek, bizim egemenliğimizi aşağılayacak herhangi bir öneriye asla evet dememiz mümkün değildir"... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T16:30+0300

2022-06-13T16:30+0300

2022-06-13T16:33+0300

mevlüt çavuşoğlu

politika

ersin tatar

yunanistan

kuzey kıbrıs

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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunanistan'ın Ege Adaları'ndaki girişimlerini büyük rahatsızlıkla izlediklerini ve uluslararası anlaşmaları ihlal eden bu girişimleri kınadıklarını bildirdi.Cumhurbaşkanı Tatar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lefkoşa'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.İsviçre'nin Cenevre kentinde nisanda yapılan 5+1 toplantılarına değinen Tatar, burada Türk tarafı olarak yeni siyasetlerini gündeme getirdiklerini ve Kıbrıs'ta artık egemen, eşit iki devlet ve eşit uluslararası statü koşulunun sağlanması şartıyla resmi müzakere sürecine geçeceklerini hem Birleşmiş Milletler'e (BM) hem de dünyaya ilan ettiklerine dikkati çekti.Tatar, yeniden resmi müzakere sürecine geçilecekse Cenevre'deki önerilerinin kabul edilmesini beklediklerini dile getirdi.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ortak bir zemin bulunursa yeni müzakere sürecine geçileceğine yönelik sözlerini hatırlatan Tatar, Kuzey Kıbrıs’ın ortak zemini, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü olarak gördüğünün altını çizdi.Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis'in Cenevre görüşmelerinde sözde ‘güven yaratıcı önlemler’ olarak nitelediği öneriler sunduğunu anımsatan Tatar, "Bizim bunları kabul etmemiz mümkün değildir çünkü bunların altındaki niyet otoriteyi Güney Kıbrıs’a daha fazla yaymak ve egemenlik haklarımızı ihlal etmek. Bütün bunları çok iyi bilmekteyiz. Dolayısıyla bizim için yok hükmündedir" dedi.Tatar, kendileri için önemli olanın iki tarafın da iş birliğiyle her iki halka da faydalı olan önerileri gündeme getirmek olduğunu ve tüm süreci Türkiye ile istişare içerisinde yürüttüklerini kaydederek, "Bu konuda Kıbrıs Türk tarafı da karşı tarafa kendi önerilerini yani iki devlet iş birliği ile her iki halkın da yararına olacak bir takım iş birliği önerilerimizi yakın zamanda sunacağız" diye konuştu.Son dönemde Yunanistan'ın Ege Adaları'na yönelik girişimlerine de değinen Tatar, "Yunanistan'ın Ege Adaları'na yönelik girişimlerini büyük bir rahatsızlıkla izliyoruz. Uluslararası anlaşmalara, yapılan sözleşmelere ihlal anlamında olan bütün bu girişimlerini tabii ki kınıyoruz. Kıbrıs'ta da benzer durumların olmaması için bütün mücadeleyi sürdürmekteyiz" değerlendirmesinde bulundu.'Bizim artık öyle bir tezimiz yoktur'Anastasiadis'in Kuzey Kıbrıs’a yaptığı ‘güven yaratıcı önemler’ önerisine ilişkin soruya Tatar, şu cevabı verdi:"Egemenliğe zarar verecek, bizim egemenliğimizi aşağılayacak herhangi bir öneriye asla evet dememiz mümkün değildir ve zaten bizim için yok hükmündedir. Tekrar ediyorum, esasında bana göre yapılan öneri çirkindir. Egemen eşitlik temelinde ve eşit uluslararası statüyle ancak resmi müzakere sürecine geçebiliriz. Çünkü bizim bu egemen eşitlik haklarımız 1960 anlaşmalarından kaynaklanmaktır. Şimdi oynanan oyun Kuzey Kıbrıs’ın egemenliğini ve otoritesini sulandırmak ve zaman içerisinde bizleri bir azınlık noktasına getirmek için sürekli olarak bu güven yaratıcı önlemler bağlamında esas itibarıyla federasyon tezini tekrar gün ışığına çıkarmak.Bizim artık öyle bir tezimiz yoktur. Biz ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle yeni bir siyaseti gündeme getirdik, dünya ile paylaştık. Maraş açılımını da bu yeni siyasetin bir bacağı, bir yeni boyutu olarak değerlendirmekteyim. Dolayısıyla biz böyle onların dediği gibi güven yaratıcı önlemleri asla kabul etmeyiz, söz konusu değildir."Kuzey Kıbrıs’taki Maraş Bölgesi konusunda değinen Tatar, "Maraş, Kuzey tarafının sınırları içerisindedir ve biz benim başbakan olduğum dönemde Türkiye'mizin de desteği ile oradaki açılımı gerçekleştirdik. Aşama aşama oradaki projeler hayat bulacaktır" ifadelerini kullandı.Maraş'ın yapılan çalışmalarla insanlığa kazandırıldığına vurgu yapan Tatar, şu ana kadar 500 bin kişinin bölgeyi ziyaret ettiğini, uluslararası hukuka uygun olarak Maraş açılımını aşama aşama gerçekleştirmeyi temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220613/disisleri-bakani-cavusoglu-f-16larin-verilmemesi-icin-lobi-yapilmasi-kabul-edilemez-1057351444.html

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mevlüt çavuşoğlu, ersin tatar, yunanistan, kuzey kıbrıs