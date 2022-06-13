https://tr.sputniknews.com/20220613/lukoil-satin-aldigi-shell-benzin-istasyonlarinda-teboil-markasiyla-hizmete-basladi-1057360951.html
Lukoil, satın aldığı Shell benzin istasyonlarında Teboil markasıyla hizmete başladı
Lukoil, satın aldığı Shell benzin istasyonlarında Teboil markasıyla hizmete başladı
Yaptırımlar kapsamında Rusya'dan çekilen Shell'in iştiraki Shell Neft'in satın alınması konusunda Shell plc ile anlaşma imzalayan Rus petrol şirketi Lukoil... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T17:56+0300
2022-06-13T17:56+0300
2022-06-13T17:56+0300
shell
lukoil
ukrayna krizi
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101500/69/1015006999_0:150:3091:1889_1920x0_80_0_0_d9fd6a4915b1d41410427012fa664681.jpg
Lukoil, Shell'den satın aldığı benzin istasyonlarında Fin markası Teboil ile faaliyetlerini sürdürecek.Başkent Moskova'da Shell tabelalarının yerini Teboil'in tabelaları alıyor.Lukoil, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada Shell benzin istasyonlarında yeni markası Teboil ile devam edeceğini duyurmuştu.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101500/69/1015006999_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_7c56c11da2770f4908135eec55387db0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
shell, lukoil, rusya
Lukoil, satın aldığı Shell benzin istasyonlarında Teboil markasıyla hizmete başladı
Abone ol
Yaptırımlar kapsamında Rusya'dan çekilen Shell'in iştiraki Shell Neft'in satın alınması konusunda Shell plc ile anlaşma imzalayan Rus petrol şirketi Lukoil, Teboil markasıyla hizmet vermeye başladı.
Lukoil, Shell'den satın aldığı benzin istasyonlarında Fin markası Teboil ile faaliyetlerini sürdürecek.
Başkent Moskova'da Shell tabelalarının yerini Teboil'in tabelaları alıyor.
Lukoil, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada Shell benzin istasyonlarında yeni markası Teboil ile devam edeceğini duyurmuştu.