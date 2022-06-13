Lukoil, satın aldığı Shell benzin istasyonlarında Teboil markasıyla hizmete başladı

Lukoil, Shell'den satın aldığı benzin istasyonlarında Fin markası Teboil ile faaliyetlerini sürdürecek.



Başkent Moskova'da Shell tabelalarının yerini Teboil'in tabelaları alıyor.



Lukoil, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada Shell benzin istasyonlarında yeni markası Teboil ile devam edeceğini duyurmuştu.