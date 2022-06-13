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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220613/lukoil-satin-aldigi-shell-benzin-istasyonlarinda-teboil-markasiyla-hizmete-basladi-1057360951.html
Lukoil, satın aldığı Shell benzin istasyonlarında Teboil markasıyla hizmete başladı
Lukoil, satın aldığı Shell benzin istasyonlarında Teboil markasıyla hizmete başladı
Yaptırımlar kapsamında Rusya'dan çekilen Shell'in iştiraki Shell Neft'in satın alınması konusunda Shell plc ile anlaşma imzalayan Rus petrol şirketi Lukoil... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T17:56+0300
2022-06-13T17:56+0300
shell
lukoil
ukrayna krizi
rusya
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Lukoil, Shell'den satın aldığı benzin istasyonlarında Fin markası Teboil ile faaliyetlerini sürdürecek.Başkent Moskova'da Shell tabelalarının yerini Teboil'in tabelaları alıyor.Lukoil, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada Shell benzin istasyonlarında yeni markası Teboil ile devam edeceğini duyurmuştu.
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shell, lukoil, rusya

Lukoil, satın aldığı Shell benzin istasyonlarında Teboil markasıyla hizmete başladı

17:56 13.06.2022
© Sputnik / Valeriy Melnikov / Fotoğraf bankasına girLukoil
Lukoil - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© Sputnik / Valeriy Melnikov
/
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Yaptırımlar kapsamında Rusya'dan çekilen Shell'in iştiraki Shell Neft'in satın alınması konusunda Shell plc ile anlaşma imzalayan Rus petrol şirketi Lukoil, Teboil markasıyla hizmet vermeye başladı.
Lukoil, Shell'den satın aldığı benzin istasyonlarında Fin markası Teboil ile faaliyetlerini sürdürecek.

Başkent Moskova'da Shell tabelalarının yerini Teboil'in tabelaları alıyor.

Lukoil, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada Shell benzin istasyonlarında yeni markası Teboil ile devam edeceğini duyurmuştu.
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