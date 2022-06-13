https://tr.sputniknews.com/20220613/malatyada-bir-kisi-yururken-pompali-tufekle-vuruldu-1057331090.html

Malatya'da bir kişi, yürürken pompalı tüfekle vuruldu

Malatya'da bir kişi, yürürken pompalı tüfekle vuruldu

Malatya'da markete giderken pompalı tüfekle ateş açılmasıyla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T04:10+0300

2022-06-13T04:10+0300

2022-06-13T04:11+0300

malatya

türkiye

silahlı saldırı

tüfek

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Alınan bilgiye göre, Hanımın Çiftliği Mahallesi'ndeki bahçelik alan içindeki yoldan markete giden M.K. kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Bacaklarından yaralanan M.K, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, ateş açılan araçtaki şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220613/bosanma-asamasindaki-kadin-ve-erkegin-aileleri-arasinda-kavga-1-olu-2-yarali--1057330695.html

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malatya, silahlı saldırı, tüfek