https://tr.sputniknews.com/20220613/malatyada-bir-kisi-yururken-pompali-tufekle-vuruldu-1057331090.html
Malatya'da bir kişi, yürürken pompalı tüfekle vuruldu
Malatya'da bir kişi, yürürken pompalı tüfekle vuruldu
Malatya'da markete giderken pompalı tüfekle ateş açılmasıyla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T04:10+0300
2022-06-13T04:10+0300
2022-06-13T04:11+0300
malatya
türkiye
silahlı saldırı
tüfek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057331149_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_93c66d3fd77119a25aa504732e73eb51.jpg
Alınan bilgiye göre, Hanımın Çiftliği Mahallesi'ndeki bahçelik alan içindeki yoldan markete giden M.K. kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Bacaklarından yaralanan M.K, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, ateş açılan araçtaki şüpheli ya da şüphelileri arıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220613/bosanma-asamasindaki-kadin-ve-erkegin-aileleri-arasinda-kavga-1-olu-2-yarali--1057330695.html
malatya
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057331149_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_405943746573b008f6f0f2edc1d8caa1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
malatya, silahlı saldırı, tüfek
Malatya'da bir kişi, yürürken pompalı tüfekle vuruldu
04:10 13.06.2022 (güncellendi: 04:11 13.06.2022) Abone ol
Malatya'da markete giderken pompalı tüfekle ateş açılmasıyla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Hanımın Çiftliği Mahallesi'ndeki bahçelik alan içindeki yoldan markete giden M.K. kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.
Bacaklarından yaralanan M.K, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, ateş açılan araçtaki şüpheli ya da şüphelileri arıyor.