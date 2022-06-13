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Malatya'da bir kişi, yürürken pompalı tüfekle vuruldu
Malatya'da bir kişi, yürürken pompalı tüfekle vuruldu
Malatya'da markete giderken pompalı tüfekle ateş açılmasıyla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T04:10+0300
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malatya
türkiye
silahlı saldırı
tüfek
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Alınan bilgiye göre, Hanımın Çiftliği Mahallesi'ndeki bahçelik alan içindeki yoldan markete giden M.K. kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Bacaklarından yaralanan M.K, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, ateş açılan araçtaki şüpheli ya da şüphelileri arıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220613/bosanma-asamasindaki-kadin-ve-erkegin-aileleri-arasinda-kavga-1-olu-2-yarali--1057330695.html
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malatya, silahlı saldırı, tüfek

Malatya'da bir kişi, yürürken pompalı tüfekle vuruldu

04:10 13.06.2022 (güncellendi: 04:11 13.06.2022)
© İHAMalatya'da bir kişi, yürürken pompalı tüfekle vuruldu
Malatya'da bir kişi, yürürken pompalı tüfekle vuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© İHA
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Malatya'da markete giderken pompalı tüfekle ateş açılmasıyla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Hanımın Çiftliği Mahallesi'ndeki bahçelik alan içindeki yoldan markete giden M.K. kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.
Bacaklarından yaralanan M.K, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, ateş açılan araçtaki şüpheli ya da şüphelileri arıyor.
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