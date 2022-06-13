Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220613/mardinde-bir-adam-ciplak-gezerken-yakalandi-1057328111.html
Mardin'de bir adam çıplak gezerken yakalandı
Mardin'de bir adam çıplak gezerken yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çırılçıplak gezen bir adam kendisini gören vatandaşlar tarafından önce darp edildi, daha sonra ihbar edildi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T00:32+0300
2022-06-13T00:32+0300
türkiye
mardin
çıplak
çıplak fotoğraf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057327965_0:344:721:749_1920x0_80_0_0_392aa7e428cfb60dc2f80ed886e35ecb.jpg
Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinde Eski Hastane Caddesi'nde iddiaya göre akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin sağlık raporu bulunan ve yine iddiaya göre avukat olan A.Ö., çıplak gezerken vatandaşlar tarafından görüldü. Bazıları telefonla kamera kaydı alırken bir vatandaş A.Ö.'yü darp etti. Etrafı sarılan A.Ö.'nün, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220531/antalyada-bir-kadin-caddede-ciplak-sekilde-yururken-goruntulendi-1056862448.html
türkiye
mardin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057327965_0:276:721:816_1920x0_80_0_0_628155b0a88ca28c3eb4b3f01e10813d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mardin, çıplak, çıplak fotoğraf

Mardin'de bir adam çıplak gezerken yakalandı

00:32 13.06.2022
© İHA / KÜBRA NUR ATİKMardin'in Kızıltepe ilçesinde çırılçıplak gezen bir adam kendisini gören vatandaşlar tarafından önce darp edildi, daha sonra ihbar edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çırılçıplak gezen bir adam kendisini gören vatandaşlar tarafından önce darp edildi, daha sonra ihbar edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© İHA / KÜBRA NUR ATİK
Abone olTelegram
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çırılçıplak gezen bir adam kendisini gören vatandaşlar tarafından önce darp edildi, daha sonra ihbar edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinde Eski Hastane Caddesi'nde iddiaya göre akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin sağlık raporu bulunan ve yine iddiaya göre avukat olan A.Ö., çıplak gezerken vatandaşlar tarafından görüldü.
Bazıları telefonla kamera kaydı alırken bir vatandaş A.Ö.'yü darp etti. Etrafı sarılan A.Ö.'nün, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.
Antalya'da bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
TÜRKİYE
Valilikten, caddede çıplak şekilde yürüyen kadınla ilgili açıklama: Yüzde 70 zihinsel engellidir
31 Mayıs, 23:22
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала