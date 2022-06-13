https://tr.sputniknews.com/20220613/mardinde-bir-adam-ciplak-gezerken-yakalandi-1057328111.html

Mardin'de bir adam çıplak gezerken yakalandı

Mardin'de bir adam çıplak gezerken yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çırılçıplak gezen bir adam kendisini gören vatandaşlar tarafından önce darp edildi, daha sonra ihbar edildi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

mardin

çıplak

çıplak fotoğraf

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Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinde Eski Hastane Caddesi'nde iddiaya göre akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin sağlık raporu bulunan ve yine iddiaya göre avukat olan A.Ö., çıplak gezerken vatandaşlar tarafından görüldü. Bazıları telefonla kamera kaydı alırken bir vatandaş A.Ö.'yü darp etti. Etrafı sarılan A.Ö.'nün, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

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mardin, çıplak, çıplak fotoğraf