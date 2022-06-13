https://tr.sputniknews.com/20220613/meral-aksener-halk-faturayi-kesecek-cok-az-kaldi-1057369585.html
Meral Akşener: 'Halk faturayı kesecek çok az kaldı'
Meral Akşener: 'Halk faturayı kesecek çok az kaldı'
Meral Akşener, sosyal medya hesabından EYT'lilerin sorunlarına dikkat çekerek; 'Halk faturayı kesecek az kaldı' diye yazdı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T21:53+0300
2022-06-13T21:53+0300
2022-06-13T21:55+0300
politika
meral akşener
eyt
seçim
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) durumuna dikkat çekti.Akşener mesajında, ''Yandaşların çılgın projelerine, saray sefasına ve 5-10 maaşlı danışmanlarına verecek parayı bulanlar; Nedense EYT'lilerin kazanılmış hakkını verecek parayı bir türlü bulamıyor'' dedi.Akşener ayrıca ''Ama hiç merak etmeyin. O sandık gelecek, #HalkFaturayıKesecek çok az kaldı'' ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220515/maltepede-eyt-mitingi-yasal-olmayan-hicbir-sey-de-israrci-degiliz--1056387943.html
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meral akşener, eyt, seçim
Meral Akşener: 'Halk faturayı kesecek çok az kaldı'
21:53 13.06.2022 (güncellendi: 21:55 13.06.2022) Abone ol
Meral Akşener, sosyal medya hesabından EYT'lilerin sorunlarına dikkat çekerek; 'Halk faturayı kesecek az kaldı' diye yazdı.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) durumuna dikkat çekti.
Akşener mesajında, ''Yandaşların çılgın projelerine, saray sefasına ve 5-10 maaşlı danışmanlarına verecek parayı bulanlar; Nedense EYT'lilerin kazanılmış hakkını verecek parayı bir türlü bulamıyor'' dedi.
Akşener ayrıca ''Ama hiç merak etmeyin. O sandık gelecek, #HalkFaturayıKesecek çok az kaldı'' ifadelerini kullandı.