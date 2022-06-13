https://tr.sputniknews.com/20220613/meral-aksener-halk-faturayi-kesecek-cok-az-kaldi-1057369585.html

Meral Akşener: 'Halk faturayı kesecek çok az kaldı'

Meral Akşener: 'Halk faturayı kesecek çok az kaldı'

Meral Akşener, sosyal medya hesabından EYT'lilerin sorunlarına dikkat çekerek; 'Halk faturayı kesecek az kaldı' diye yazdı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T21:53+0300

2022-06-13T21:53+0300

2022-06-13T21:55+0300

politika

meral akşener

eyt

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056872653_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c65e25e49701b43ef3d8dfc91d091a0a.jpg

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) durumuna dikkat çekti.Akşener mesajında, ''Yandaşların çılgın projelerine, saray sefasına ve 5-10 maaşlı danışmanlarına verecek parayı bulanlar; Nedense EYT'lilerin kazanılmış hakkını verecek parayı bir türlü bulamıyor'' dedi.Akşener ayrıca ''Ama hiç merak etmeyin. O sandık gelecek, #HalkFaturayıKesecek çok az kaldı'' ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220515/maltepede-eyt-mitingi-yasal-olmayan-hicbir-sey-de-israrci-degiliz--1056387943.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meral akşener, eyt, seçim