https://tr.sputniknews.com/20220613/meteorolojiden-42-il-icin-sari-kodlu-uyari-1057333569.html

Meteoroloji'den 42 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den 42 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 42 il için sarı, bir il için de turuncu kodlu uyarı verdi. Belirtilen bölgelerdeki yağışların kuvvetli olması bekleniyor. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T08:26+0300

2022-06-13T08:26+0300

2022-06-13T08:26+0300

yaşam

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uyarı

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MGM tarafından, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapılırken, Hatay için turuncu kod verildi.MGM günlük tahmin raporuna göre bu bölgelerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üç-altı derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, yağmur, sel, uyarı