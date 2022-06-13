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Meteoroloji'den Hatay için şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den Hatay için şiddetli yağış uyarısı
Hatay'da gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artırarak aralıklarla yerel olarak kuvvetli, batı kıyılarında ise yer yer şiddetli... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T00:26+0300
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türkiye
hatay
yağış
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artırarak pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli, batı kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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hatay, yağış, meteoroloji

Meteoroloji'den Hatay için şiddetli yağış uyarısı

00:26 13.06.2022
© AAAnkara hava durumu, yağış
Ankara hava durumu, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© AA
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Hatay'da gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artırarak aralıklarla yerel olarak kuvvetli, batı kıyılarında ise yer yer şiddetli olacağı uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artırarak pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli, batı kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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