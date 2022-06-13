https://tr.sputniknews.com/20220613/meteorolojiden-hatay-icin-siddetli-yagis-uyarisi-1057327523.html

Meteoroloji'den Hatay için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Hatay için şiddetli yağış uyarısı

Hatay'da gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artırarak aralıklarla yerel olarak kuvvetli, batı kıyılarında ise yer yer şiddetli... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T00:26+0300

2022-06-13T00:26+0300

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türkiye

hatay

yağış

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artırarak pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli, batı kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

türkiye

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hatay, yağış, meteoroloji