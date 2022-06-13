MetroPoll anketi: NATO'ya güvenmeyenlerin oranı yüzde 65.3

Halkımızın yaklaşık 2/3 NATO’ya güvenmiyor. Güvenenler sadece 1/4’ü. Türkiye’yi batıdan uzaklaştırıp Ortadoğululaştırmak isteyenler için mükemmel bir ortam. Halkın getirildiği bu anlayış ulusalcı ve avrasyacılar için büyük bir başarı iktidar için de büyük bir avantajdır. pic.twitter.com/j6UgpqYeqn