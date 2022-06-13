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MetroPoll anketi: NATO'ya güvenmeyenlerin oranı yüzde 65.3
MetroPoll anketi: NATO'ya güvenmeyenlerin oranı yüzde 65.3
MetroPoll Araştırma'nın anketine göre, Türkiye'nin yüzde 65.3'ü NATO'nun güvenilir olmadığını düşünüyor. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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nato
seçim
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MetroPoll Araştırma'nın 'Türkiye'nin Nabzı Nisan 2022' anketinde katılımcılara sorduğu 'NATO güvenilir mi?' sorusuna katılımcıların yüzde 26.4'ü 'evet' yanıtını verirken katılımcıların yüzde 65.3'ü ise 'hayır' yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 8.3'ü 'Fikrim yok' dedi."Bu pazar bir Milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna Deva Partisi, CHP ve İYİP cevabını veren katılımcıların "NATO güvenilir mi?" sorusuna verdiği "Evet" cevabının oranı dikkat çekti. Ankete göre, NATO'nun güvenilir olduğunu düşünen Deva Partisi seçmeni yüzde 3.1, CHP seçmeni yüzde 30.1, İYİP seçmeni ise 29.5 oranında.
https://tr.sputniknews.com/20220613/wsj-nato-arktikada-rusyaya-karsi-isvec-ve-finlandiyayi-kullaniyor-1057366176.html
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metropoll araştırma şirketi, nato, seçim, türkiye

MetroPoll anketi: NATO'ya güvenmeyenlerin oranı yüzde 65.3

21:38 13.06.2022 (güncellendi: 21:44 13.06.2022)
© AFP 2022 / SAVO PRELEVICSavaşa hayır, Nato'ya hayır
Savaşa hayır, Nato'ya hayır - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© AFP 2022 / SAVO PRELEVIC
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MetroPoll Araştırma'nın anketine göre, Türkiye'nin yüzde 65.3'ü NATO'nun güvenilir olmadığını düşünüyor.
MetroPoll Araştırma'nın 'Türkiye'nin Nabzı Nisan 2022' anketinde katılımcılara sorduğu 'NATO güvenilir mi?' sorusuna katılımcıların yüzde 26.4'ü 'evet' yanıtını verirken katılımcıların yüzde 65.3'ü ise 'hayır' yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 8.3'ü 'Fikrim yok' dedi.
"Bu pazar bir Milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna Deva Partisi, CHP ve İYİP cevabını veren katılımcıların "NATO güvenilir mi?" sorusuna verdiği "Evet" cevabının oranı dikkat çekti. Ankete göre, NATO'nun güvenilir olduğunu düşünen Deva Partisi seçmeni yüzde 3.1, CHP seçmeni yüzde 30.1, İYİP seçmeni ise 29.5 oranında.
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