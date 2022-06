Migros online yemek şirketi kuruyor

https://tr.sputniknews.com/20220613/migros-online-yemek-sirketi-kuruyor-1057353618.html

Migros'un online kanallardaki gelişimini arttırmak amacıyla kurduğu Migros One, "Migros Yemek" ile sektörde yeni bir dönem başlatıyor. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

Şirket açıklamasına göre, perakende sektöründe 68 yıldır öne çıkan Migros, online kanaldaki gelişimini bu alandaki platformlarını bir araya toplayan Migros One çatısı altında sürdürüyor. Migros Sanal Market, Migros Hemen, Macroonline ve Tazedirekt hizmetini çatısı altında bulunduran Migros One, yoluna yeni bir sektörle, online yemek platformu Migros Yemek ile devam ediyor. Migros Yemek, Migros uygulamasındaki mevcut Sanal Market, Migros Hemen ve Migros Ekstra sekmelerinden sonra yeni bir sekme olarak müşterilerle buluşacak.Geniş restoran ağı, uygun fiyatlı, bol çeşitli ve sağlıklı menü seçenekleri ile ilk olarak İstanbul Ataşehir'de yemek servisine başlayan Migros Yemek, temmuz ayı itibarıyla İstanbul'un büyük bir bölümü, Ankara ve İzmir'de hizmet verecek. Hızlı bir biçimde hizmet ağını genişletecek olan Migros Yemek, güçlü teslimat altyapısını kullanıp, siparişleri yüksek hizmet kalitesi ile müşterilerine sunacak. Migros Yemek, Türkiye'nin 81 iline yaygınlaştırılacak. Ayrıca Macrocenter'ın sevilen ev yapımı sıcak yemek menüleri de kısa süre içerisinde Migros Yemek'te kullanıcılara sunulacak.Migros uygulamasının içinde yer alan Migros Yemek’te 7/24 siparişe açık restoranlar da olacak. Farklı mutfak alternatiflerinin yanında, Migros Yemek'e özel seçeneklerle de kullanıcılara zengin çeşitlilik sunmayı hedefleyen platform; açılışa özel kampanyaların yanı sıra tüm kullanıcılara ilk siparişte 30 TL, ikinci siparişte 20 TL indirim fırsatı sunuyor. Migros'un güçlü CRM altyapısı çıtayı bir adım daha yükselterek, genel kampanyaların yanında kişiselleştirilmiş tekliflerle de kullanıcılara ulaşmayı planlıyor.Verilen siparişlerin teslimatı ilk aşamada restoranlar tarafından yapılırken, çok yakın zamanda Migros Yemek uygulamasına, Migros'un mevcut online sipariş dağıtım gücü kullanılarak "Migros Getirsin" seçeneği de eklenip, kullanıcılara iki farklı teslimat seçeneği sunulacak.'Siparişleri yüksek hizmet kalitesi ve uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturacağız'Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros One Managing Director Orçun Onat, müşterileri, hayatlarına değer katacak yeni bir hizmetle daha buluşturduklarını belirtti.Migros Yemek'in, kaliteli hizmet anlayışı ve restoran çeşitliliği ile uygulamalarına önemli ölçüde trafik getireceğinin altını çizen Onat, "Ayrıca, Migros Yemek ile güçlü teslimat altyapımızı kullanarak, siparişleri yüksek hizmet kalitesi ve uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturacağız. Sektörümüzde önemli bir adım daha atmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.Migros Food Director Gülfem Karcı da "Yeni hizmetimiz Migros Yemek için farklı mutfak türlerinden birçok restoranla anlaştık. Online yemek siparişi deneyimini iyileştirerek fark yaratmayı amaçladığımız yeni hizmetimiz Migros Yemek'i müşterilerimizle buluşturacağımız için çok heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

