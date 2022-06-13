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Milletvekilleri TOGG için sıraya girdi
Milletvekilleri TOGG için sıraya girdi
Yerli oto TOGG gün sayıyor. TOGG'un satışa çıkacağı 2023 yılı için birçok milletvekilinin talepte bulunduğu öğrenildi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T08:00+0300
2022-06-13T08:01+0300
politika
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milletvekili
mustafa varank
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Kızılcahamam kampında yerli otomobille ilgili son durum da gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, TOGG’un 2023 yılında satışının yapılmaya başlayacağını, bu sene sonunda ise ilk aşamada devlet büyükleri tarafından kullanılacağını söyledi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, toplantıda ayrıca TOGG’u satın almak isteyen çok sayıda milletvekilinin de Bakan Varank’a talepte bulunduğu öğrenildi. Bakan Varank’ın bu talepleri aldığı ve ilerleyen süreçlerde değerlendirilebileceğini ifade ettiği belirtildi.Öte yandan Bakan Varank’ın yaptığı sunumda kadın ve gençlere yönelik istihdamın artırılması için hazırlanan projeler ile Türkiye’ye yapılan yatırımlarla ilgili önemli bilgiler de yer aldı. Çalışan ve üreten gençler programı ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek için istihdam edilmesinin artırıldığı belirtilen sunumda “Doğu ve Güneydoğu şehirleri başta olmak üzere genç işsizliğin yüksek olduğu ve kadın istihdamının düşük olduğu bölgelerde sektörlerin kullanımına uygun yatırım yerleri tesisi oluşturuyoruz. 120 projeye yaklaşık 1,2 milyar TL’lik kaynak ayırdık. 175 atölyede 70 bin kişi istihdam edilmesini sağlayacağız” denildi.
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togg, milletvekili, mustafa varank

Milletvekilleri TOGG için sıraya girdi

08:00 13.06.2022 (güncellendi: 08:01 13.06.2022)
© AAyerli otomobil, Türkiye'nin Otomobili, TOGG
yerli otomobil, Türkiye'nin Otomobili, TOGG - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© AA
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Yerli oto TOGG gün sayıyor. TOGG'un satışa çıkacağı 2023 yılı için birçok milletvekilinin talepte bulunduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Kızılcahamam kampında yerli otomobille ilgili son durum da gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, TOGG’un 2023 yılında satışının yapılmaya başlayacağını, bu sene sonunda ise ilk aşamada devlet büyükleri tarafından kullanılacağını söyledi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, toplantıda ayrıca TOGG’u satın almak isteyen çok sayıda milletvekilinin de Bakan Varank’a talepte bulunduğu öğrenildi. Bakan Varank’ın bu talepleri aldığı ve ilerleyen süreçlerde değerlendirilebileceğini ifade ettiği belirtildi.
Öte yandan Bakan Varank’ın yaptığı sunumda kadın ve gençlere yönelik istihdamın artırılması için hazırlanan projeler ile Türkiye’ye yapılan yatırımlarla ilgili önemli bilgiler de yer aldı. Çalışan ve üreten gençler programı ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek için istihdam edilmesinin artırıldığı belirtilen sunumda “Doğu ve Güneydoğu şehirleri başta olmak üzere genç işsizliğin yüksek olduğu ve kadın istihdamının düşük olduğu bölgelerde sektörlerin kullanımına uygun yatırım yerleri tesisi oluşturuyoruz. 120 projeye yaklaşık 1,2 milyar TL’lik kaynak ayırdık. 175 atölyede 70 bin kişi istihdam edilmesini sağlayacağız” denildi.
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