https://tr.sputniknews.com/20220613/moldova-gelecekte-dogalgazimizi-azerbaycandan-alabilecegiz-1057367978.html

Moldova: Gelecekte doğalgazımızı Azerbaycan’dan alabileceğiz

Moldova: Gelecekte doğalgazımızı Azerbaycan’dan alabileceğiz

Azerbaycan’la doğalgaz sevkiyatını müzakere ettiklerini söyleyen Moldova Başbakan Yardımcısı Andrey Spınu, alternatif enerji kaynağına sahip olmaları için... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T21:24+0300

2022-06-13T21:24+0300

2022-06-13T21:24+0300

ekonomi

moldova

azerbaycan

doğalgaz

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Moldova’nın TV8 kanalına konuşan Spınu, “Moldova’nın Azerbaycan’dan gaz satın alması yönünde gerçek bir şans var. Bu, tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek için bir fırsat olacak. Net tarih vermeyeceğim, ancak önümüzdeki yıllarda garantili bir alternatifimiz olacak” ifadesini kullandı.Azerbaycan gazının fiyatıyla ilgili henüz bir anlaşma sağlanamadığını dile getiren Spınu, Moldova sakinlerinin ödeyebileceği bir fiyat elde etmek istediklerini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220531/moldova-cumhurbaskani-sandu-batidan-askeri-yardim-alma-niyetindeyiz-1056830124.html

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moldova, azerbaycan, doğalgaz