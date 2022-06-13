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https://tr.sputniknews.com/20220613/moldova-gelecekte-dogalgazimizi-azerbaycandan-alabilecegiz-1057367978.html
Moldova: Gelecekte doğalgazımızı Azerbaycan’dan alabileceğiz
Moldova: Gelecekte doğalgazımızı Azerbaycan’dan alabileceğiz
Azerbaycan’la doğalgaz sevkiyatını müzakere ettiklerini söyleyen Moldova Başbakan Yardımcısı Andrey Spınu, alternatif enerji kaynağına sahip olmaları için... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T21:24+0300
2022-06-13T21:24+0300
ekonomi
moldova
azerbaycan
doğalgaz
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Moldova’nın TV8 kanalına konuşan Spınu, “Moldova’nın Azerbaycan’dan gaz satın alması yönünde gerçek bir şans var. Bu, tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek için bir fırsat olacak. Net tarih vermeyeceğim, ancak önümüzdeki yıllarda garantili bir alternatifimiz olacak” ifadesini kullandı.Azerbaycan gazının fiyatıyla ilgili henüz bir anlaşma sağlanamadığını dile getiren Spınu, Moldova sakinlerinin ödeyebileceği bir fiyat elde etmek istediklerini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220531/moldova-cumhurbaskani-sandu-batidan-askeri-yardim-alma-niyetindeyiz-1056830124.html
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moldova, azerbaycan, doğalgaz

Moldova: Gelecekte doğalgazımızı Azerbaycan’dan alabileceğiz

21:24 13.06.2022
© AAdoğal gaz, vana
doğal gaz, vana - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© AA
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Azerbaycan’la doğalgaz sevkiyatını müzakere ettiklerini söyleyen Moldova Başbakan Yardımcısı Andrey Spınu, alternatif enerji kaynağına sahip olmaları için gerçek bir şans doğduğunu belirtti.
Moldova’nın TV8 kanalına konuşan Spınu, “Moldova’nın Azerbaycan’dan gaz satın alması yönünde gerçek bir şans var. Bu, tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek için bir fırsat olacak. Net tarih vermeyeceğim, ancak önümüzdeki yıllarda garantili bir alternatifimiz olacak” ifadesini kullandı.
Azerbaycan gazının fiyatıyla ilgili henüz bir anlaşma sağlanamadığını dile getiren Spınu, Moldova sakinlerinin ödeyebileceği bir fiyat elde etmek istediklerini kaydetti.
Maya Sandu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2022
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