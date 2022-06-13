https://tr.sputniknews.com/20220613/prof-dr-kocak-omicron-dalgasi-isitme-kayiplarina-yol-acti-1057336917.html

Prof. Dr. Koçak: Omicron dalgası işitme kayıplarına yol açtı

Prof. Dr. Koçak: Omicron dalgası işitme kayıplarına yol açtı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Opera Anasanat Dalı Öğretim Üyesi ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. İsmail Koçak, koronavirüsün, pandeminin... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T10:27+0300

2022-06-13T10:27+0300

2022-06-13T10:27+0300

koronavirüs

omicron

işitme kaybı

koronavirüs

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Kovid pandemisinin başından beri, hastalık akciğer ve damar sistemlerinden sonra en çok kulak burun boğaz bölgesini etkiledi. Pandeminin ilk dalgalarında oldukça sık gözlenen koku ve tat alma bozuklukları, son baskın varyant Omicron ile beraber, yerini “ani işitme kayıplarına" bıraktı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Opera Anasanat Dalı’nda Fonetik eğitimleri de veren MSÜ Öğretim Üyesi ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. İsmail Koçak, son dönemde özellikle Kovid’den sonra meydana gelen ani işitme kayıplarına sıklıkla rastladıklarını keydederek, tedavisinin de klasik işitme kaybı tedavilerinden çok farklı yapıldığını vurguladı. Kovid’e bağlı ani işitme kayıpları en sık orta yaş grubunda görülüyor, hastalığı belli belirsiz geçirenlerde daha çok rastlanıyor. Nadiren kalıcı olan işitme kayıplarının büyük çoğunluğu ise destek tedavilerle düzeliyor.'Son Kovid dalgasında ortaya çıktı'Kovid’in ilk dönemlerinde daha çok koku ve tat alma bozuklukları ile gelen hastaları gördüklerini anlatan Prof. Dr. Koçak, “Daha sonraki dönemde uyku problemleri, beyin sisi gibi sorunlar öne çıktı. Ama son Kovid dalgasında bununla beraber uykuya meyil ve işitme kayıpları görmeye başladık. Enfeksiyonlarda en sık gördüğümüz işitme kaybı orta kulaktaki sıvı birikimi ya da orta kulak enfeksiyonları tarzında olur. Ama özellikle bu son varyantta iç kulakla ilgili ve kulak siniriyle bağlantılı işitme kayıpları dikkatimizi çekiyor. Bazen 30 desibel, bazen 70 desibel, hafiften ileri aşamaya kadar değişen bir işitme kaybı spektrumu var. Yani tipik olarak şöyledir diyemiyoruz" dedi.'Kovid'i var yok arasında geçirenlerde daha çok görüldü'İşitme kayıplarının Kovid’i geçirme şiddetiyle de çok ilgili görünmediğini kaydeden Prof. Dr. Koçak, şunları söyledi: 'Virüs, işitmeyi engelleyen sistemi etkiliyor'Kovid’e bağlı işitme kayıplarının nedenlerine dair son dönemde yayınlanan araştırmalardan da bahseden Prof. Dr. Koçak, şu bilgileri verdi:

https://tr.sputniknews.com/20220608/moderna-omicrona-karsi-daha-guclu-asi-gelistirdik-1057156002.html

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omicron, işitme kaybı, koronavirüs