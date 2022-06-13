https://tr.sputniknews.com/20220613/rus-mcdonaldsi-moskovada-yeni-ismiyle-yeniden-acildi-1057350073.html

‘Rus McDonalds’ı’ Moskova’da yeni ismiyle yeniden açıldı

‘Rus McDonalds’ı’ Moskova’da yeni ismiyle yeniden açıldı

Rusya’dan çekilme kararı alan McDonald’s, yeni ismi ve yeni logosuyla yeniden açıldı. 'Vkusno i Toçka' isimli fast food restoranının ilk şubelerinden biri... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T14:02+0300

2022-06-13T14:02+0300

2022-06-13T14:02+0300

yaşam

mcdonald's

rusya

fast-food

vkusno i toçka

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McDonald’s, Rus ordusunun Ukrayna’da başlattığı özel askeri operasyon nedeniyle Rusya’daki restoranlarını mart ortasında kapattı ancak o dönem bunun geçici olduğu belirtildi.Nitekim fast food şirketi mayıs ayında Rusya’dan tamamen çekilme kararı aldığını duyurdu.'Vkusno i Toçka' (Nefis, işte o kadar) fast food restoran grubunun genel müdürü Oleg Paroyev ise ülkedeki eski McDonald’s şubelerini yeni isimleriyle yeniden açacaklarını, her hafta 50 ila 100 restoranın açılışını yapmayı planladıklarını söyledi.Yeni restoranın logosunda patates kızartmasını sembolize eden iki sarı çizgi ve hamburgeri sembolize eden bir turuncu daire yer alıyor. Vkusno i Toçka’nın menüsünde, McDonald’s menülerinde yer alan hamburgerler ve tatlıların bulunduğu kaydediliyor. Ancak pek çok yiyeceğin isminin McDonald's’ı andırmayacak biçimde değiştirildiği ve ‘Mc’ ya da ‘Mac’ gibi kısaltmaların isimlerden çıkarıldığı belirtiliyor. İsmi değiştirilen yiyeceklerden birisi, Big Mac hamburgeri.Ayrıca ürünlerin paketlemelerinin de McDonald’s logosu içermeyecek şekilde değiştirildiği görüldü. Rus basını, ilk açılan Vkusno i Toçka restoranlarında yemek yiyen müşterilerin, yiyeceklerin tadından genel olarak memnun kaldıklarını aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20220531/mcdonalds-rusyada-uc-yeni-markanin-tescili-icin-basvurdu---1056850819.html

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mcdonald's, rusya, fast-food, vkusno i toçka