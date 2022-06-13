https://tr.sputniknews.com/20220613/rusya-altius-ihalari-bayraktar-akinci-ile-benzer-ozelliklere-sahip-olacak-1057357949.html

Rusya: 'Altius' İHA'ları, Bayraktar Akıncı ile benzer özelliklere sahip olacak

Rusya: 'Altius' İHA'ları, Bayraktar Akıncı ile benzer özelliklere sahip olacak

Hükümetin savaş İHA'larının üretimini artıracağını söyleyen Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, 'Altius' İHA'ların Bayraktar Akıncı'yla benzer özellikler... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T16:41+0300

2022-06-13T16:41+0300

2022-06-13T16:41+0300

savunma

altius

bayraktar

rusya

siha

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RBK gazetesine demecinde Rusya'nın savaş İHA'larının üretimini artırmayı planlayıp planlamadığının sorulması üzerine Borisov, "Üretimi artıracağız" yanıtını verdi.Borisov, 'Altius' tipi yeni ağır İHA'lar ile uzun uçuş süreli 'İnohodets' İHA'larının özellikleri açısından Batılı ve Türk muadilleriyle, özellikle de Bayraktar Akıncı ile kıyaslanabilir düzeyde olduğunu vurguladı.'Altius' İHA'larının 300 km menzilli gemisavar füzelerini taşıma kapasitesine sahip olduğunu ve füze ile İHA'yı uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Borisov, "Bayraktar Akıncı'nın muharebe verimliliği, İHA'nın teknik özelliklerinden değil, sahip olduğu faydalı yük taşıma kapasitesinden geliyor. 300 km menzile sahip bir gemisavar füzesi söz konusu. Bizim benzer hava imha araçlarımız var. Onları, İHA'larla 'evlendirmemiz' gerekiyor. Yük kaldırma kapasitelerine ve özelliklerine göre 'İnohodets' ve 'Altius' tipi modern İHA'lar, aynı büyüklükte faydalı yük taşıma imkanı sunuyor. Nihai aşamada bulunuyorlar, küçük bir gecikmeyle seri üretime alınacaklar, elbette bu açığı kapatacağız" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220611/selcuk-bayraktar-bayraktar-kizilelmanin-boyali-ilk-goruntusunu-paylasti-1057261300.html

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