Stajyer avukat Galata Kulesi’nden atlayarak intihar etti
23:57 13.06.2022 (güncellendi: 00:07 14.06.2022)
© İHA23 yaşındaki stajyer avukat Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti
© İHA
Stajyer avukat olduğu öğrenilen 23 yaşındaki bir genç, Galata Kulesi’nden atlayarak hayatına son verdi.
Beyoğlu Galata Kulesi’nde iddiaya göre sabah saatlerinde kuleye giren 23 yaşındaki stajyer avukat Tugay Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak aşağıya atlayacağını söyledi.
Genç adam bir süre sonra kuleden atlayarak intihar etti. Zemine çakılan genci gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı cenaze üzerinde bir süre inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı cenaze üzerinde bir süre inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Stajyer avukat Galata Kulesi’nden atlayarak intihar etti https://t.co/jLUGCuzvBm pic.twitter.com/UNR9R2xQ0F— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 13, 2022