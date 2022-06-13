Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220613/stajyer-avukat-galata-kulesinden-atlayarak-intihar-etti-1057376167.html
Stajyer avukat Galata Kulesi’nden atlayarak intihar etti
Stajyer avukat Galata Kulesi’nden atlayarak intihar etti
Stajyer avukat olduğu öğrenilen 23 yaşındaki bir genç, Galata Kulesi’nden atlayarak hayatına son verdi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T23:57+0300
2022-06-14T00:07+0300
galata kulesi
intihar
avukat
stajyer
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057376232_3:0:1297:728_1920x0_80_0_0_b628d682c72e34ed493bfe4cf4fa2f85.jpg
Beyoğlu Galata Kulesi’nde iddiaya göre sabah saatlerinde kuleye giren 23 yaşındaki stajyer avukat Tugay Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak aşağıya atlayacağını söyledi. Genç adam bir süre sonra kuleden atlayarak intihar etti. Zemine çakılan genci gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı cenaze üzerinde bir süre inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
galata kulesi
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057376232_164:0:1135:728_1920x0_80_0_0_6c5dee09ae6f4fd570fb19bf826adc56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galata kulesi, intihar, avukat, stajyer

Stajyer avukat Galata Kulesi’nden atlayarak intihar etti

23:57 13.06.2022 (güncellendi: 00:07 14.06.2022)
© İHA23 yaşındaki stajyer avukat Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti
23 yaşındaki stajyer avukat Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© İHA
Abone olTelegram
Stajyer avukat olduğu öğrenilen 23 yaşındaki bir genç, Galata Kulesi’nden atlayarak hayatına son verdi.
Beyoğlu Galata Kulesi’nde iddiaya göre sabah saatlerinde kuleye giren 23 yaşındaki stajyer avukat Tugay Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak aşağıya atlayacağını söyledi.
Genç adam bir süre sonra kuleden atlayarak intihar etti. Zemine çakılan genci gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı cenaze üzerinde bir süre inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала