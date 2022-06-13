https://tr.sputniknews.com/20220613/sumeyye-boyaci-ve-sevilay-ozturkten-para-yuzme-dunya-sampiyonasinda-madalya-1057375114.html

Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ten Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya

Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ten Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya

Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk ise gümüş madalya kazandı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T23:18+0300

2022-06-13T23:18+0300

2022-06-13T23:18+0300

spor

yüzme

paralimpik

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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda, Sümeyye Boyacı 50 metre sırtüstü kategorisinde 41.58 saniyelik derecesi ile altın madalya kazandı.Şampiyonada 50 metre sırtüstünde mücadele eden milli sporcu Sevilay Öztürk ise 44.45 saniyelik derecesiyle gümüş madalya aldı.Bakan Kasapoğlu'ndan Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'e tebrikGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

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yüzme, paralimpik