https://tr.sputniknews.com/20220613/taksim-cumhuriyet-anitindaki-sancak-diregi-yine-kirildi-1057350448.html

Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki sancak direği yine kırıldı

Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki sancak direği yine kırıldı

Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda askerin tuttuğu sancak direği yine kırıldı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T14:09+0300

2022-06-13T14:09+0300

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taksim

türkiye

direk

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Taksim'de 1928 yılında yaptırılan ve İstanbul'un en önemli simgelerinden biri haline gelen ve 2 ay önce restore edilen Cumhuriyet Anıtı'nda askerlerin tuttuğu sancak direği bilinmeyen bir nedenle yine kırıldı. Kırık direğin polis ekipleri tarafından alınıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.Cumhuriyet Anıtı'nda askerlerin tuttuğu 2 sancak direğinden biri 2018 yılında ortadan kayboldu. Yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret edip önünde fotoğraf çektirdiği anıtta bulunan sancak direği İBB tarafından aslına uygun olarak restore edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220420/taksim-cumhuriyet-anitindan-calinan-sancak-diregi-dort-yil-sonra-yenilendi-1055708077.html

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