https://tr.sputniknews.com/20220613/taksim-cumhuriyet-anitindaki-sancak-diregi-yine-kirildi-1057350448.html
Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki sancak direği yine kırıldı
Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki sancak direği yine kırıldı
Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda askerin tuttuğu sancak direği yine kırıldı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T14:09+0300
2022-06-13T14:09+0300
2022-06-13T14:14+0300
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Taksim'de 1928 yılında yaptırılan ve İstanbul'un en önemli simgelerinden biri haline gelen ve 2 ay önce restore edilen Cumhuriyet Anıtı'nda askerlerin tuttuğu sancak direği bilinmeyen bir nedenle yine kırıldı. Kırık direğin polis ekipleri tarafından alınıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.Cumhuriyet Anıtı'nda askerlerin tuttuğu 2 sancak direğinden biri 2018 yılında ortadan kayboldu. Yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret edip önünde fotoğraf çektirdiği anıtta bulunan sancak direği İBB tarafından aslına uygun olarak restore edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220420/taksim-cumhuriyet-anitindan-calinan-sancak-diregi-dort-yil-sonra-yenilendi-1055708077.html
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Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki sancak direği yine kırıldı
14:09 13.06.2022 (güncellendi: 14:14 13.06.2022) Abone ol
Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda askerin tuttuğu sancak direği yine kırıldı.
Taksim'de 1928 yılında yaptırılan ve İstanbul'un en önemli simgelerinden biri haline gelen ve 2 ay önce restore edilen Cumhuriyet Anıtı'nda askerlerin tuttuğu sancak direği bilinmeyen bir nedenle yine kırıldı. Kırık direğin polis ekipleri tarafından alınıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.
Cumhuriyet Anıtı'nda askerlerin tuttuğu 2 sancak direğinden biri 2018 yılında ortadan kayboldu. Yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret edip önünde fotoğraf çektirdiği anıtta bulunan sancak direği İBB tarafından aslına uygun olarak restore edildi.