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https://tr.sputniknews.com/20220613/the-hill-rusya-abddeki-nukleer-reaktorleri-tek-hamleyle-durdurabilir-1057353296.html
The Hill: Rusya, ABD'deki nükleer reaktörleri tek hamleyle durdurabilir
The Hill: Rusya, ABD'deki nükleer reaktörleri tek hamleyle durdurabilir
Rusya'nın ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum tedarikini durdurması halinde Washington'un reaktörleri kapatmaya kadar varabilecek olumsuz sonuçlarla karşı karşıya... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T14:56+0300
2022-06-13T14:56+0300
dünya
nükleer santral
uranyum
rusya
abd
reaktör
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The Hill için bir yazı kaleme alan Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi'nden Matt Bowen ve Paul Dabbar, Rusya'dan ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum sevkiyatını tek bir hamleyle durdurabileceği uyarısında bulunarak bu olasılığa karşı Washington'u uyardı.Bowen ve Dabbar, "Bu, reaktörlerin durmasına yol açabilir. Ülkenin bazı bölgelerinde nükleer enerjinin üretilen kapasitenin yüzde 20'sini teşkil ettiğini düşünürsek, elektrik fiyatları bugünkü enflasyonun üzerine bile çıkabilir" dedi.ABD ve Avrupa Birliği'nde (AB) kullanılan birçok reaktörün Rusya'da üretildiğini ve Moskova'nın bu reaktörler için aksam tedarik ettiğini anımsatan uzmanlar, Rusya ile Batı arasındaki gerilimin tırmanmaya devam etmesi halinde, nükleer güç santrallerinin durabileceğini ve tüketiciler için elektrik enerjisi açığı oluşabileceğini vurguladı.Sorunun çözümü için uzun yıllardır atıl durumda bulunan dönüştürme tesisinin yeniden devreye alınmasının gerekeceğini kaydeden uzmanlar, fakat hükümetin yardımı olmadan tesisin tam kapasiteyle çalışmasının mümkün olmadığının altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20220612/kissinger-cinin-avrupadaki-ileri-karakolu-olmamasi-icin-rusyanin-cikarlarini-gozetmeliyiz-1057324272.html
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nükleer santral, uranyum, rusya, abd, reaktör

The Hill: Rusya, ABD'deki nükleer reaktörleri tek hamleyle durdurabilir

14:56 13.06.2022
© Sputnik / Konstantin Chalabov / Fotoğraf bankasına girNükleer santral
Nükleer santral - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© Sputnik / Konstantin Chalabov
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Rusya'nın ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum tedarikini durdurması halinde Washington'un reaktörleri kapatmaya kadar varabilecek olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.
The Hill için bir yazı kaleme alan Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi'nden Matt Bowen ve Paul Dabbar, Rusya'dan ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum sevkiyatını tek bir hamleyle durdurabileceği uyarısında bulunarak bu olasılığa karşı Washington'u uyardı.
Bowen ve Dabbar, "Bu, reaktörlerin durmasına yol açabilir. Ülkenin bazı bölgelerinde nükleer enerjinin üretilen kapasitenin yüzde 20'sini teşkil ettiğini düşünürsek, elektrik fiyatları bugünkü enflasyonun üzerine bile çıkabilir" dedi.
ABD ve Avrupa Birliği'nde (AB) kullanılan birçok reaktörün Rusya'da üretildiğini ve Moskova'nın bu reaktörler için aksam tedarik ettiğini anımsatan uzmanlar, Rusya ile Batı arasındaki gerilimin tırmanmaya devam etmesi halinde, nükleer güç santrallerinin durabileceğini ve tüketiciler için elektrik enerjisi açığı oluşabileceğini vurguladı.
Sorunun çözümü için uzun yıllardır atıl durumda bulunan dönüştürme tesisinin yeniden devreye alınmasının gerekeceğini kaydeden uzmanlar, fakat hükümetin yardımı olmadan tesisin tam kapasiteyle çalışmasının mümkün olmadığının altını çizdi.
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