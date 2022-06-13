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https://tr.sputniknews.com/20220613/tunceli-valiliginden-sel-ve-taskin-uyarisi-1057366040.html
Tunceli Valiliği'nden sel ve taşkın uyarısı
Tunceli Valiliği'nden sel ve taşkın uyarısı
Tunceli Valiliği, sağanak nedeniyle olası sel ve taşkın olaylarına karşı uyarıda bulundu. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
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sel
taşkın
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Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte 13-15 Haziran tarihleri arasında sağanak beklendiği belirtildi.Sel ve taşkın olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada, "Özellikle vadilerde ve dere yataklarındaki piknik, gezi ve hayvan otlatma gibi tüm faaliyetlerine ara vermeleri önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.
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sel, taşkın

Tunceli Valiliği'nden sel ve taşkın uyarısı

20:27 13.06.2022
© İHATunceli Valiliği
Tunceli Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© İHA
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Tunceli Valiliği, sağanak nedeniyle olası sel ve taşkın olaylarına karşı uyarıda bulundu.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte 13-15 Haziran tarihleri arasında sağanak beklendiği belirtildi.
Sel ve taşkın olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada, "Özellikle vadilerde ve dere yataklarındaki piknik, gezi ve hayvan otlatma gibi tüm faaliyetlerine ara vermeleri önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.
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