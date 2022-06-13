https://tr.sputniknews.com/20220613/tunceli-valiliginden-sel-ve-taskin-uyarisi-1057366040.html
Tunceli Valiliği'nden sel ve taşkın uyarısı
Tunceli Valiliği'nden sel ve taşkın uyarısı
Tunceli Valiliği, sağanak nedeniyle olası sel ve taşkın olaylarına karşı uyarıda bulundu. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T20:27+0300
2022-06-13T20:27+0300
2022-06-13T20:27+0300
türkiye
sel
taşkın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051116368_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_abe3683c8a5a929f1a46ca2f26bd031b.jpg
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte 13-15 Haziran tarihleri arasında sağanak beklendiği belirtildi.Sel ve taşkın olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada, "Özellikle vadilerde ve dere yataklarındaki piknik, gezi ve hayvan otlatma gibi tüm faaliyetlerine ara vermeleri önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051116368_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_77e2fb16a0df62d77e97307803a506a7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sel, taşkın
Tunceli Valiliği'nden sel ve taşkın uyarısı
Abone ol
Tunceli Valiliği, sağanak nedeniyle olası sel ve taşkın olaylarına karşı uyarıda bulundu.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte 13-15 Haziran tarihleri arasında sağanak beklendiği belirtildi.
Sel ve taşkın olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada, "Özellikle vadilerde ve dere yataklarındaki piknik, gezi ve hayvan otlatma gibi tüm faaliyetlerine ara vermeleri önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.