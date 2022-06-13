https://tr.sputniknews.com/20220613/tunceli-valiliginden-sel-ve-taskin-uyarisi-1057366040.html

Tunceli Valiliği'nden sel ve taşkın uyarısı

Tunceli Valiliği'nden sel ve taşkın uyarısı

Tunceli Valiliği, sağanak nedeniyle olası sel ve taşkın olaylarına karşı uyarıda bulundu. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T20:27+0300

2022-06-13T20:27+0300

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türkiye

sel

taşkın

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Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte 13-15 Haziran tarihleri arasında sağanak beklendiği belirtildi.Sel ve taşkın olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada, "Özellikle vadilerde ve dere yataklarındaki piknik, gezi ve hayvan otlatma gibi tüm faaliyetlerine ara vermeleri önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.

türkiye

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sel, taşkın