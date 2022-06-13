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Türkiye'de bir ilk: Kimliğindeki din bilgisini 'Tengri' olarak değiştirdi
Türkiye'de bir ilk: Kimliğindeki din bilgisini 'Tengri' olarak değiştirdi
Burhanettin Mumcuoğlu isimli bir avukat, kimlikteki din bilgisini ‘Tengri’ olarak değiştirdi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T09:57+0300
2022-06-13T10:10+0300
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kimlik
din
avukat
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İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığına 'Tengri’nin din olup olmadığını sordu. Diyanet İşleri Başkanlığından Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ise Tengri’nin belli bir dini ifade etmediğini söyledi.Mumcuoğlu, karara itiraz için dava açtı. Mahkeme kararı olumlu sonuçlandı. Böylece Türkiye’de ilk kez biri din bilgisini ‘Tengri’ olarak tescillendirmiş oldu.Twitter hesabından açıklama yapan Mumcuoğlu, "Neden Tengri de Tengricilik vs. değil diyenler için; evet, Tengricilik, Türk Şamanizmi vb. ifadeleri de tercih edebilirdim. Belki daha doğru olurdu. Net bir şekilde İslam öncesi Türk inancının anlaşılmasını amaçladım, amaca hizmet ediyor. Maksat kültürel yozlaşmaya direnmek" ifadelerini kullandı.
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kimlik, din, avukat

Türkiye'de bir ilk: Kimliğindeki din bilgisini 'Tengri' olarak değiştirdi

09:57 13.06.2022 (güncellendi: 10:10 13.06.2022)
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TC Kimliği - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© AA
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Burhanettin Mumcuoğlu isimli bir avukat, kimlikteki din bilgisini ‘Tengri’ olarak değiştirdi.
İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığına 'Tengri’nin din olup olmadığını sordu. Diyanet İşleri Başkanlığından Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ise Tengri’nin belli bir dini ifade etmediğini söyledi.
Mumcuoğlu, karara itiraz için dava açtı. Mahkeme kararı olumlu sonuçlandı. Böylece Türkiye’de ilk kez biri din bilgisini ‘Tengri’ olarak tescillendirmiş oldu.
Twitter hesabından açıklama yapan Mumcuoğlu, "Neden Tengri de Tengricilik vs. değil diyenler için; evet, Tengricilik, Türk Şamanizmi vb. ifadeleri de tercih edebilirdim. Belki daha doğru olurdu. Net bir şekilde İslam öncesi Türk inancının anlaşılmasını amaçladım, amaca hizmet ediyor. Maksat kültürel yozlaşmaya direnmek" ifadelerini kullandı.
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