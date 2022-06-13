https://tr.sputniknews.com/20220613/turkiyede-bir-ilk-kimligindeki-din-bilgisini-tengri-olarak-degistirdi-1057335849.html

Türkiye'de bir ilk: Kimliğindeki din bilgisini 'Tengri' olarak değiştirdi

Türkiye'de bir ilk: Kimliğindeki din bilgisini 'Tengri' olarak değiştirdi

Burhanettin Mumcuoğlu isimli bir avukat, kimlikteki din bilgisini ‘Tengri’ olarak değiştirdi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T09:57+0300

2022-06-13T09:57+0300

2022-06-13T10:10+0300

türkiye

kimlik

din

avukat

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İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığına 'Tengri’nin din olup olmadığını sordu. Diyanet İşleri Başkanlığından Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ise Tengri’nin belli bir dini ifade etmediğini söyledi.Mumcuoğlu, karara itiraz için dava açtı. Mahkeme kararı olumlu sonuçlandı. Böylece Türkiye’de ilk kez biri din bilgisini ‘Tengri’ olarak tescillendirmiş oldu.Twitter hesabından açıklama yapan Mumcuoğlu, "Neden Tengri de Tengricilik vs. değil diyenler için; evet, Tengricilik, Türk Şamanizmi vb. ifadeleri de tercih edebilirdim. Belki daha doğru olurdu. Net bir şekilde İslam öncesi Türk inancının anlaşılmasını amaçladım, amaca hizmet ediyor. Maksat kültürel yozlaşmaya direnmek" ifadelerini kullandı.

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kimlik, din, avukat