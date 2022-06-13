https://tr.sputniknews.com/20220613/venezuellada-ilk-maymun-cicegi-virusu-vakasi--1057333711.html
Venezüella'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası
Venezüella'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası
Güney Amerika ülkesi Venezüella'da ilk kez maymun çiçeği vakası tespit edildiği açıklandı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T08:15+0300
2022-06-13T08:15+0300
2022-06-13T08:15+0300
dünya
venezüella
maymun çiçeği virüsü
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Venezüella Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, vakanın başkent Caracas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda yapılan kontrolde ortaya çıktığı belirtildi. Hastanın derhal tecrit altına alındığını kaydedilen açıklamada, "İspanya'nın Madrid kentinden ülkeye giriş yapan hasta, Barselona'da iki kişiyle temas halinde olmuş" ifadesine yer verildi. Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
venezüella, maymun çiçeği virüsü
Venezüella'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası
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Güney Amerika ülkesi Venezüella'da ilk kez maymun çiçeği vakası tespit edildiği açıklandı.
Venezüella Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, vakanın başkent Caracas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda yapılan kontrolde ortaya çıktığı belirtildi.
Hastanın derhal tecrit altına alındığını kaydedilen açıklamada, "İspanya'nın Madrid kentinden ülkeye giriş yapan hasta, Barselona'da iki kişiyle temas halinde olmuş" ifadesine yer verildi.
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.