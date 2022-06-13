https://tr.sputniknews.com/20220613/wsj-nato-arktikada-rusyaya-karsi-isvec-ve-finlandiyayi-kullaniyor-1057366176.html
WSJ: NATO, Arktika’da Rusya’ya karşı İsveç ve Finlandiya’yı kullanıyor
WSJ: NATO, Arktika’da Rusya’ya karşı İsveç ve Finlandiya’yı kullanıyor
Wall Street Journal (WSJ), NATO’nun, Finlandiya ve İsveç’in ittifaka katılmasıyla Arktik bölgesindeki varlığını güçlendireceğini belirtti. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T20:43+0300
2022-06-13T20:43+0300
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nato
finlandiya
arktika
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Arthur Herman imzalı Wall Street Journal'da yer alan yazıda, “Arktik Konseyi’nin daimi üyesi olan sekiz ülkeden Rusya hariç tümü NATO üyesi veya yakında üye olacak (ABD, Kanada, Danimarka, Norveç, İzlanda, İsveç ve Finlandiya). İttifak, Rusya'yı Arktika’da durdurmak için güvenilir bir strateji geliştirme fırsatına sahip” ifadesine yer verildi.Daha önce ittifakın Arktik bölgesindeki faaliyetinin güçlendirilmesinin en büyük destekçisinin Norveç olduğuna işaret eden Herman, NATO genişledikten sonra bu durumun değişeceğini belirterek, “Şimdi artık üç İskandinav ülkesi de NATO aracılığıyla Arktika’nın güvenliğini sağlamak için çalışabilecek. Finlandiya ve İsveç ortak amaca önemli katkılarda bulunabilecekler” diye yazdı.Finlandiya’nın, buzkıran yapımında büyük ilerleme kaydettiği ifade edilen yazıda, İsveç’in de verimli bir denizaltı filosu olduğu anımsatıldı.
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WSJ: NATO, Arktika’da Rusya’ya karşı İsveç ve Finlandiya’yı kullanıyor
20:43 13.06.2022 (güncellendi: 20:44 13.06.2022) Abone ol
Wall Street Journal (WSJ), NATO’nun, Finlandiya ve İsveç’in ittifaka katılmasıyla Arktik bölgesindeki varlığını güçlendireceğini belirtti.
Arthur Herman
imzalı Wall Street Journal'da yer alan yazıda,
“Arktik Konseyi’nin daimi üyesi olan sekiz ülkeden Rusya hariç tümü NATO üyesi veya yakında üye olacak (ABD, Kanada, Danimarka, Norveç, İzlanda, İsveç ve Finlandiya). İttifak, Rusya'yı Arktika’da durdurmak için güvenilir bir strateji geliştirme fırsatına sahip”
ifadesine yer verildi.
Daha önce ittifakın Arktik bölgesindeki faaliyetinin güçlendirilmesinin en büyük destekçisinin Norveç olduğuna işaret eden Herman, NATO genişledikten sonra bu durumun değişeceğini belirterek, “Şimdi artık üç İskandinav ülkesi de NATO aracılığıyla Arktika’nın güvenliğini sağlamak için çalışabilecek. Finlandiya ve İsveç ortak amaca önemli katkılarda bulunabilecekler” diye yazdı.
Finlandiya’nın, buzkıran yapımında büyük ilerleme kaydettiği ifade edilen yazıda, İsveç’in de verimli bir denizaltı filosu olduğu anımsatıldı.