https://tr.sputniknews.com/20220613/yesilova-belediye-baskani-senel-salda-golunde-belediyenin-veya-halkin-yapilasmasi-soz-konusu-degil-1057352100.html

Yeşilova Belediye Başkanı Şenel: Salda Gölü’nde belediyenin veya halkın yapılaşması söz konusu değil

Yeşilova Belediye Başkanı Şenel: Salda Gölü’nde belediyenin veya halkın yapılaşması söz konusu değil

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, “15 Mart 2019’dan beri özel çevre koruma bölgesi altında ve bu tarihten beri Salda gölünde hiçbir belediyenin veya... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T14:42+0300

2022-06-13T14:42+0300

2022-06-13T14:42+0300

seyir hali

radyo

salda gölü

yeşilova

çevre ve şehircilik bakanlığı

cumhurbaşkanlığı

suikast

kemal kılıçdaroğlu

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Yeşilova Belediye Başkanı Şenel: Salda Gölü’nde belediyenin veya halkın yapılaşması söz konusu değil Yeşilova Belediye Başkanı Şenel: Salda Gölü’nde belediyenin veya halkın yapılaşması söz konusu değil

Burdur’a bağlı Yeşilova’nın Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, ilçe sınırlarını içerisinde bulunan Salda Gölü’nün son durumunu Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Şenel, Salda Gölü çevresindeki yapılaşma konusunda “Salda Gölü, 15 Mart 2019’dan beri özel çevre koruma bölgesi altında ve bu tarihten beri Salda Gölü’nde hiçbir belediyenin veya halkın yapılaşması söz konusu değil. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre bu yasak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın çalışmaları sonucu bir sınır çizildi, kazıklar çakıldı. O kazıkların ötesine geçirilmiyor. Salda Gölü’nde yapılaşma bakanlığın ‘Millet Bahçesi’ diye orada önlemini alarak yaptığı birtakım alışveriş standları, restoran gibi bazı şeyler var. Salda Gölü o önceki bakımsız durumuna göre şu anda korunuyor, bakımlı” ifadelerini kullandı.‘Salda Gölü eski durumuna göre gezilip görülecek bir yer haline geldi’Bütün partilerin destek verdiğini belirten Şenel, Salda Gölü’nün gezilebilir durumda olduğunu “Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’na bir toplantımızda ‘Salda gölü, küçücük bir belediyenin başkanına emanet edilemeyecek kadar büyük bir şey. Lütfen sahip çıkın’ demiştim. Sayın Genel Başkanımız gerçekten duyarlılık gösterdi. Bütün diğer partilerden de destekler gördük. O destekler sonucunda Salda Gölü sadece orada yapılan birtakım şeylerle kaldı. Ama şu anda Salda Gölü eski durumuna göre gezilip görülecek bir yer haline geldi” diye ifade etti.‘Dumanlı havadan yararlanıp beni ortadan kaldırmak istediler’Şenel, 2020 yılında uğradığı suikastı “Bu konuda ben suikasta da uğradım: 10 kurşun bana, iki kurşun eşime. Saldırıyı düzenleyen kişiler vurulma nedenimin de Salda Gölü’nü yapan müteahhitlerin üzerine atmak için olduğunu söylediler. Dört gün önce kum çalma olayı olmuştu. Bir bölgeden bir bölgeye götürülürken o insanlar görüntülendi. Türkiye ve dünya kamuoyu ayaklandı. Bizim oteli işleten işletmeciler vardı. Bu dumanlı havadan yararlanıp beni ortadan kaldırmak istediler. Yaşıyoruz, gördüğünüz gibi kaldıramadılar. Belediyemizin işletmeleri vardı, Salda Gölü kıyısında. Belediyemizin daha değişik kurumlarındaki gelirlere de el koymuşlar. Geldiğimiz zaman tabii bu gelirler kesildi. Kesilince de bana suikast düzenlemeyi düşünmüşler. Düşünürken de Salda Gölü’ndeki kum alma olayından yararlanıp onun üzerine atmak istemişler. Sonunda da gelip sabah ezanı okunurken 10 kurşun bana iki kurşun eşime infazı gerçekleştirip gittiler. Yakalandılar, cezalarını da aldılar” diye anımsattı.

salda gölü

yeşilova

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, salda gölü, yeşilova, çevre ve şehircilik bakanlığı, cumhurbaşkanlığı, suikast, kemal kılıçdaroğlu, аудио