https://tr.sputniknews.com/20220613/yok-baskani-ozvardan-ogrenci-affi-aciklamasi-1057332729.html

YÖK Başkanı Özvar: Öğrenci affı yakında gündeme gelecek

YÖK Başkanı Özvar: Öğrenci affı yakında gündeme gelecek

Genel öğrenci affı için çalışmaların başladığını belirten YÖK Başkanı Erol Özvar, "Genel affın Meclis'in iradesiyle yakında gündeme geleceğini sizlerle... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T06:58+0300

2022-06-13T06:58+0300

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türkiye

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Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı için Isparta'ya gelen Özvar, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler'i makamında ziyaret etti.Özvar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gündeminde genel öğrenci affının olduğunu söyledi.TBMM ile YÖK arasında çalışmaların başladığını belirten Özvar, "Bizler, Yükseköğretim Kurulu olarak genel affın sınırları hususunda Meclis'teki milletvekillerimiz ve ilgili parti sorumluları ile bilgileri paylaşacağız. Bu konuda bizden beklenen her türlü bilgi ve veriyi Meclis'imizle paylaşacağız. Genel affın Meclis'in iradesiyle yakında gündeme geleceğini sizlerle paylaşabilirim" dedi.Özvar, 3 milyon 250 bine yakın öğrencinin yakın zamanda üniversite sınavına gireceğini ifade ederek, şunları kaydetti:"Adaylarımıza başarılar diliyorum çünkü sadece öğrenciler sınava girmiyor. En az öğrenciler kadar anne babalar da heyecanlı oluyor. Değerli öğrenciler, umarım istediğiniz, arzu ettiğiniz programı kazanırsınız. Umarım hayalini kurduğunuz bölümde okursunuz. İstediğiniz bölümü kazanamasanız bile en iyi, en başarılı öğrenci, bulunduğu programda gayret ederek başarılı olmak için çaba gösteren öğrencidir. Dolayısıyla bazen hayatta istediğimiz yerlerde olamayabiliriz, istediğimiz bölümleri okuyamayabiliriz, asıl önemli olan bulunduğumuz program ve bölümde elimizden gelen en iyi gayreti göstermektir."

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