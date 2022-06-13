Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220613/yozgatta-itfaiye-araci-otomobile-carpti-3-olu-1057372876.html
Yozgat'ta itfaiye aracı, otomobile çarptı: 3 ölü
Yozgat'ta itfaiye aracı, otomobile çarptı: 3 ölü
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi hayatını kaybetti. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T22:59+0300
2022-06-13T22:59+0300
türkiye
kaza
yozgat
itfaiye
ölü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057372971_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_38ddbe25f8d703cd6e8576700b6a1693.jpg
Kaza, saat 18.30 sıralarında Boğazlıyan-Sarıkaya yolundaki kavşakta meydana geldi. Yozgat merkezine giden Ö.H. yönetimindeki 66 ED 666 plakalı itfaiye aracı, Boğazlıyan yönüne giden Fikri Çoban yönetimindeki 27 BBD 78 plakalı otomobile, kavşaktan geçiş yaptığı sırada yandan çarptı.İtfaiye aracının altında metrelerce sürüklenen otomobil, demir yığını haline dönüştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücüsü Fikri Çoban ile beraberindeki Sadık Çoban'ın kaza yerinde yaşamanı yitirdiği belirlendi.Ağır yaralanan Numan Çoban ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çoban, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye aracının şoförü Ö.H. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220612/buyukcekmecede-zincirleme-kaza-6-yarali-1057312312.html
türkiye
yozgat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057372971_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_4ffac00e22bf8f6eb0986554200816ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kaza, yozgat, itfaiye, ölü

Yozgat'ta itfaiye aracı, otomobile çarptı: 3 ölü

22:59 13.06.2022
© DHAYozgat'ta itfaiye aracı, otomobile çarptı: 3 ölü
Yozgat'ta itfaiye aracı, otomobile çarptı: 3 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Boğazlıyan-Sarıkaya yolundaki kavşakta meydana geldi. Yozgat merkezine giden Ö.H. yönetimindeki 66 ED 666 plakalı itfaiye aracı, Boğazlıyan yönüne giden Fikri Çoban yönetimindeki 27 BBD 78 plakalı otomobile, kavşaktan geçiş yaptığı sırada yandan çarptı.
İtfaiye aracının altında metrelerce sürüklenen otomobil, demir yığını haline dönüştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücüsü Fikri Çoban ile beraberindeki Sadık Çoban'ın kaza yerinde yaşamanı yitirdiği belirlendi.
Ağır yaralanan Numan Çoban ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çoban, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İtfaiye aracının şoförü Ö.H. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Büyükçekmece’de zincirleme kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
TÜRKİYE
Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 6 yaralı
Dün, 13:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала