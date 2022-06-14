https://tr.sputniknews.com/20220614/25-ogrenci-yurtta-yedikleri-yemekten-zehirlendi-1057411704.html
25 öğrenci yurtta yedikleri yemekten zehirlendi
25 öğrenci yurtta yedikleri yemekten zehirlendi
Üsküdar'da yurtta yemek yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan 25 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Tedavi edilen... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T17:20+0300
2022-06-14T17:20+0300
2022-06-14T17:20+0300
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İstanbul Üsküdar'da 25 öğrenci kaldıkları yurtta zehirlendi.Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı Haydarpaşa Öğrenci Yurdu’nda kalan 25 öğrenci dün akşam yemeğini yedikten bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iğne ve serum takılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numune alarak inceleme başlattı.'Yaklaşık 50 kişi hastaneye gitti'Yurtta kalan Ata Görkem "Dün akşam birçok arkadaşım hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme söz konusu. Arkadaşlar fasulyeden zehirlenmiş. Hastanede yatan yok ama dün gece yaklaşık 50 kişi hastaneye gitti. Ben de gittim iğne yapıp gönderdiler" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220519/denizde-trakonya-baligina-basan-kisi-zehirlendi-1056493485.html
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türkiye, istanbul, zehirlenme, öğrenci, yurt
25 öğrenci yurtta yedikleri yemekten zehirlendi
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Üsküdar'da yurtta yemek yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan 25 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Tedavi edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İstanbul Üsküdar'da 25 öğrenci kaldıkları yurtta zehirlendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı Haydarpaşa Öğrenci Yurdu’nda kalan 25 öğrenci dün akşam yemeğini yedikten bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iğne ve serum takılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numune alarak inceleme başlattı.
'Yaklaşık 50 kişi hastaneye gitti'
Yurtta kalan Ata Görkem "Dün akşam birçok arkadaşım hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme söz konusu. Arkadaşlar fasulyeden zehirlenmiş. Hastanede yatan yok ama dün gece yaklaşık 50 kişi hastaneye gitti. Ben de gittim iğne yapıp gönderdiler" dedi.