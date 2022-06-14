https://tr.sputniknews.com/20220614/25-ogrenci-yurtta-yedikleri-yemekten-zehirlendi-1057411704.html

25 öğrenci yurtta yedikleri yemekten zehirlendi

25 öğrenci yurtta yedikleri yemekten zehirlendi

Üsküdar'da yurtta yemek yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan 25 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Tedavi edilen... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T17:20+0300

2022-06-14T17:20+0300

2022-06-14T17:20+0300

türkiye

türkiye

istanbul

zehirlenme

öğrenci

yurt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1057411474_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_a44915b2a29348bc4b9716425db07c2d.jpg

İstanbul Üsküdar'da 25 öğrenci kaldıkları yurtta zehirlendi.Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı Haydarpaşa Öğrenci Yurdu’nda kalan 25 öğrenci dün akşam yemeğini yedikten bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iğne ve serum takılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numune alarak inceleme başlattı.'Yaklaşık 50 kişi hastaneye gitti'Yurtta kalan Ata Görkem "Dün akşam birçok arkadaşım hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme söz konusu. Arkadaşlar fasulyeden zehirlenmiş. Hastanede yatan yok ama dün gece yaklaşık 50 kişi hastaneye gitti. Ben de gittim iğne yapıp gönderdiler" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220519/denizde-trakonya-baligina-basan-kisi-zehirlendi-1056493485.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, istanbul, zehirlenme, öğrenci, yurt