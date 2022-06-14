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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220614/ab-komisyonu-israil-ile-enerji-alaninda-isbirligini-guclendirmeye-haziriz-1057401779.html
AB Komisyonu Başkanı: İsrail ile enerji alanında işbirliğini güçlendirmeye hazırız
AB Komisyonu Başkanı: İsrail ile enerji alanında işbirliğini güçlendirmeye hazırız
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'daki özel askeri operasyon sonrasında Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından enerji... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T14:25+0300
2022-06-14T14:25+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
ursula von der leyen
israil
rusya
doğalgaz
enerji
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Moskova'nın doğalgaz ticaretinde ruble ile ödeme koşulunun Brüksel'in alternatif enerji kaynakları bulma arzusunu güçlendirdiğini savunan von der Leyen, "Kremlin'in tutumu, kendimizi Rus fosil enerji kaynaklarına olan bağımlılığımızdan kurtarma arzumuzu güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.AFP'nin aktardığına göre fahri doktora unvanı aldığı Ben Gurion Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Örneğin, şu anda İsrail ile enerji işbirliğimizi güçlendirmenin yollarını arıyoruz" diyen von der Leyen, Doğu Akdeniz'de İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan'ı birbirine bağlayacak bir kablo döşeme projesinin yanı sıra boru hattı inşa etme planlarının olduğunu kaydetti. AB Komisyonu Başkanı, "Rusya; Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Danimarkalı şirketlere doğalgaz tedarikini, Ukrayna'ya sağlanan desteğe misilleme olarak kasten kesintiye uğrattı. Kremlin, Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığımızı bize şantaj yapmak için kullandı" iddiasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220609/kremlin-rusya-dogalgazi-ruble-olarak-odemeyi-reddeden-sirketlerin-tumune-gaz-akisini-kesti-1057203127.html
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avrupa birliği, ursula von der leyen, israil, rusya, doğalgaz, enerji

AB Komisyonu Başkanı: İsrail ile enerji alanında işbirliğini güçlendirmeye hazırız

14:25 14.06.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANAUrsula von der Leyen
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANA
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'daki özel askeri operasyon sonrasında Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından enerji alanında İsrail ile ilişkilerini güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti.
Moskova'nın doğalgaz ticaretinde ruble ile ödeme koşulunun Brüksel'in alternatif enerji kaynakları bulma arzusunu güçlendirdiğini savunan von der Leyen, "Kremlin'in tutumu, kendimizi Rus fosil enerji kaynaklarına olan bağımlılığımızdan kurtarma arzumuzu güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.
AFP'nin aktardığına göre fahri doktora unvanı aldığı Ben Gurion Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Örneğin, şu anda İsrail ile enerji işbirliğimizi güçlendirmenin yollarını arıyoruz" diyen von der Leyen, Doğu Akdeniz'de İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan'ı birbirine bağlayacak bir kablo döşeme projesinin yanı sıra boru hattı inşa etme planlarının olduğunu kaydetti.
AB Komisyonu Başkanı, "Rusya; Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Danimarkalı şirketlere doğalgaz tedarikini, Ukrayna'ya sağlanan desteğe misilleme olarak kasten kesintiye uğrattı. Kremlin, Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığımızı bize şantaj yapmak için kullandı" iddiasında bulundu.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
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