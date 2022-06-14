https://tr.sputniknews.com/20220614/ab-komisyonu-israil-ile-enerji-alaninda-isbirligini-guclendirmeye-haziriz-1057401779.html

AB Komisyonu Başkanı: İsrail ile enerji alanında işbirliğini güçlendirmeye hazırız

AB Komisyonu Başkanı: İsrail ile enerji alanında işbirliğini güçlendirmeye hazırız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'daki özel askeri operasyon sonrasında Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından enerji... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T14:25+0300

2022-06-14T14:25+0300

2022-06-14T14:25+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

ursula von der leyen

israil

rusya

doğalgaz

enerji

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Moskova'nın doğalgaz ticaretinde ruble ile ödeme koşulunun Brüksel'in alternatif enerji kaynakları bulma arzusunu güçlendirdiğini savunan von der Leyen, "Kremlin'in tutumu, kendimizi Rus fosil enerji kaynaklarına olan bağımlılığımızdan kurtarma arzumuzu güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.AFP'nin aktardığına göre fahri doktora unvanı aldığı Ben Gurion Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Örneğin, şu anda İsrail ile enerji işbirliğimizi güçlendirmenin yollarını arıyoruz" diyen von der Leyen, Doğu Akdeniz'de İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan'ı birbirine bağlayacak bir kablo döşeme projesinin yanı sıra boru hattı inşa etme planlarının olduğunu kaydetti. AB Komisyonu Başkanı, "Rusya; Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Danimarkalı şirketlere doğalgaz tedarikini, Ukrayna'ya sağlanan desteğe misilleme olarak kasten kesintiye uğrattı. Kremlin, Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığımızı bize şantaj yapmak için kullandı" iddiasında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220609/kremlin-rusya-dogalgazi-ruble-olarak-odemeyi-reddeden-sirketlerin-tumune-gaz-akisini-kesti-1057203127.html

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avrupa birliği, ursula von der leyen, israil, rusya, doğalgaz, enerji