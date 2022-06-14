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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220614/ab-sberbank-rosselhozbank-ve-moscow-credit-banki-swift-sisteminden-ayiriyor-1057416398.html
AB, Sberbank, Rosselhozbank ve Moscow Credit Bank'ı SWIFT sisteminden çıkarıyor
AB, Sberbank, Rosselhozbank ve Moscow Credit Bank'ı SWIFT sisteminden çıkarıyor
Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında 14 Haziran'dan itibaren Rus bankaları Sberbank, Rosselhozbank ve Moscow Credit... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T18:53+0300
2022-06-14T18:55+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
swift
moscow credit bank
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Bankalardan yapılan açıklamada, bu tür senaryolara karşı gerekli önlemlerin önceden alındığı ve SWIFT sisteminden çıkarılmalarının çalışmaları üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağı belirtildi.Sberbank yetkilileri, çalışmalarına daha önce olduğu gibi devam ettiklerini, SWIFT sistemi ile bağlantılarının kesilmesinin uluslararası ödemelerdeki durumu değiştirmeyeceğini belirtti.Moscow Credit Bank'tan yapılan açıklamada, Rusya içindeki işlemlerin her zamanki gibi devam edeceği, ancak yurtdışındaki ödemelerde sürenin uzayabileceği kaydedildi.Rosselhozbank yetkilileri ise, yurtiçi bankacılık sisteminde kesintisiz otonom işleyişin sağlanması için gerekli koşulların oluşturulduğunu vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220302/avrupa-birligi-7-rus-bankasini-swift-sisteminden-cikardi-1054369473.html
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avrupa birliği, swift, moscow credit bank

AB, Sberbank, Rosselhozbank ve Moscow Credit Bank'ı SWIFT sisteminden çıkarıyor

18:53 14.06.2022 (güncellendi: 18:55 14.06.2022)
© REUTERS / DADO RUVICRusya - SWIFT
Rusya - SWIFT - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında 14 Haziran'dan itibaren Rus bankaları Sberbank, Rosselhozbank ve Moscow Credit Bank'ın SWIFT sistemi ile bağlantısını keseceği bildirildi.
Bankalardan yapılan açıklamada, bu tür senaryolara karşı gerekli önlemlerin önceden alındığı ve SWIFT sisteminden çıkarılmalarının çalışmaları üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağı belirtildi.
Sberbank yetkilileri, çalışmalarına daha önce olduğu gibi devam ettiklerini, SWIFT sistemi ile bağlantılarının kesilmesinin uluslararası ödemelerdeki durumu değiştirmeyeceğini belirtti.
Moscow Credit Bank'tan yapılan açıklamada, Rusya içindeki işlemlerin her zamanki gibi devam edeceği, ancak yurtdışındaki ödemelerde sürenin uzayabileceği kaydedildi.
Rosselhozbank yetkilileri ise, yurtiçi bankacılık sisteminde kesintisiz otonom işleyişin sağlanması için gerekli koşulların oluşturulduğunu vurguladı.
SWIFT - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
Ukrayna krizi
Avrupa Birliği, 7 Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkardı
2 Mart, 14:49
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