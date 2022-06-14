https://tr.sputniknews.com/20220614/ab-sberbank-rosselhozbank-ve-moscow-credit-banki-swift-sisteminden-ayiriyor-1057416398.html
AB, Sberbank, Rosselhozbank ve Moscow Credit Bank'ı SWIFT sisteminden çıkarıyor
AB, Sberbank, Rosselhozbank ve Moscow Credit Bank'ı SWIFT sisteminden çıkarıyor
Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında 14 Haziran'dan itibaren Rus bankaları Sberbank, Rosselhozbank ve Moscow Credit... 14.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-14T18:53+0300
2022-06-14T18:53+0300
2022-06-14T18:55+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
swift
moscow credit bank
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Bankalardan yapılan açıklamada, bu tür senaryolara karşı gerekli önlemlerin önceden alındığı ve SWIFT sisteminden çıkarılmalarının çalışmaları üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağı belirtildi.Sberbank yetkilileri, çalışmalarına daha önce olduğu gibi devam ettiklerini, SWIFT sistemi ile bağlantılarının kesilmesinin uluslararası ödemelerdeki durumu değiştirmeyeceğini belirtti.Moscow Credit Bank'tan yapılan açıklamada, Rusya içindeki işlemlerin her zamanki gibi devam edeceği, ancak yurtdışındaki ödemelerde sürenin uzayabileceği kaydedildi.Rosselhozbank yetkilileri ise, yurtiçi bankacılık sisteminde kesintisiz otonom işleyişin sağlanması için gerekli koşulların oluşturulduğunu vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220302/avrupa-birligi-7-rus-bankasini-swift-sisteminden-cikardi-1054369473.html
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avrupa birliği, swift, moscow credit bank
AB, Sberbank, Rosselhozbank ve Moscow Credit Bank'ı SWIFT sisteminden çıkarıyor
18:53 14.06.2022 (güncellendi: 18:55 14.06.2022) Abone ol
Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında 14 Haziran'dan itibaren Rus bankaları Sberbank, Rosselhozbank ve Moscow Credit Bank'ın SWIFT sistemi ile bağlantısını keseceği bildirildi.
Bankalardan yapılan açıklamada, bu tür senaryolara karşı gerekli önlemlerin önceden alındığı ve SWIFT sisteminden çıkarılmalarının çalışmaları üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağı belirtildi.
Sberbank yetkilileri, çalışmalarına daha önce olduğu gibi devam ettiklerini, SWIFT sistemi ile bağlantılarının kesilmesinin uluslararası ödemelerdeki durumu değiştirmeyeceğini belirtti.
Moscow Credit Bank'tan yapılan açıklamada, Rusya içindeki işlemlerin her zamanki gibi devam edeceği, ancak yurtdışındaki ödemelerde sürenin uzayabileceği kaydedildi.
Rosselhozbank yetkilileri ise, yurtiçi bankacılık sisteminde kesintisiz otonom işleyişin sağlanması için gerekli koşulların oluşturulduğunu vurguladı.