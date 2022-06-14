https://tr.sputniknews.com/20220614/abd-kuzey-korenin-olasi-nukleer-testine-karsi-bolgedeki-konuslanmayi-degistirmeye-hazir-1057379219.html

ABD, Kuzey Kore'nin olası nükleer testine karşı bölgedeki konuşlanmayı değiştirmeye hazır

ABD, Kuzey Kore'nin olası nükleer testine karşı bölgedeki konuşlanmayı değiştirmeye hazır

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Kore’nin yeni bir nükleer silah testi yapması durumunda ABD’nin bölgedeki müttefikleri ile koordinasyon içinde buna... 14.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-14T01:07+0300

2022-06-14T01:07+0300

2022-06-14T01:14+0300

dünya

antony blinken

kuzey kore lideri kim jong un

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Blinken, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile Washington’da ortak basın toplantısı düzenledi.Park ile ekonomik ilişkileri ve bölgesel güvenlik konularını ele aldıklarını söyleyen Blinken, KuzeyKore’nin nükleer ve balistik füze programının bölge için oluşturduğu tehdit konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.ABD’nin Kuzey Kore’ye yönelik düşmanca bir niyetinin söz konusu olmadığını iddia eden Blinken, “Ön koşulsuz diyaloğa açığız. Kovid-19 aşıları da dahil olmak üzere Kuzey Kore halkını desteklemek istiyoruz.” dedi.Blinken, hedeflerinin barış içinde ve istikrarlı bir bölge olduğunu belirtti ancak Kim Jong Un yönetiminin bu yöndeki ABD tekliflerine yanıt vermediğini söyledi.ABD’de eski yönetim dönemlerinden bu yana Kuzey Kore’nin 6 deneme yaptığını ve 7’inci nükleer deneme yapmak için hazırlık yaptığına dair bilgiler konusunda endişeli olduğunu kaydeden Blinken şöyle konuştu:Park ise Kuzey Kore’nin olası bir nükleer denemesinin uluslararası toplumdan kesin ve sert bir karşılık alacağını söyledi.ABD ile mevcut yaptırımların uygulanmasındaki boşlukları kapatmanın somut yollarını ve yaptırım rejimini daha da güçlendirmenin yollarını ele aldıklarını anlatan Park, “Aynı zamanda, diyalog ve diplomasiye, Kuzey Kore ile diplomaside daha esnek ve açık fikirli bir yaklaşım benimsemeye hazır olduğumuz konusunda çok net olduk. Kuzey Kore ile ön koşulsuz diyalog istiyoruz. Kuzey Kore'yi istikrarsızlaştırıcı eylemleri durdurmaya ve diyaloğa geri dönmeye çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220612/guney-kore-kuzey-kore-ordusu-denize-dogru-topcu-atislari-yapti-1057320632.html

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antony blinken, kuzey kore lideri kim jong un